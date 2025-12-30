लो जला दी तुम्हारी गाड़ी, जोधपुर में शोरूम के बाहर पेट्रोल छिड़ककर ड्राइवर ने ई-रिक्शा फूंका; बैटरी की खराबी से था खफा
राजस्थान के जोधपुर में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर अपनी ही गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामला पांचवीं रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल शोरूम के बाहर का है।
राजस्थान के जोधपुर में सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर अपनी ही गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामला पांचवीं रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल शोरूम के बाहर का है। ई-रिक्शा की रेंज और बैटरी की समस्या से लंबे समय से परेशान चालक ने विरोध का यह खौफनाक तरीका अपनाया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद राहगीरों में भगदड़ मच गई, जबकि चालक ने इस पूरी घटना का बाकायदा 'लाइव वीडियो' भी शूट किया।
बीच सड़क पर धू-धू कर जला ई-रिक्शा
घटना सोमवार दोपहर करीब 2:00 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोहन नाम का एक ई-रिक्शा चालक अपनी गाड़ी लेकर पांचवीं रोड स्थित बजाज शोरूम पहुंचा था। वहां उसकी शोरूम कर्मियों से बैटरी की समस्या को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते मोहन ने रिक्शे पर पेट्रोल छिड़का और उसे आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में ई-रिक्शा आग का गोला बन गया।
सड़क के बीचों-बीच जलते वाहन को देखकर आसपास से गुजर रहे लोग सहम गए। इस दौरान रिक्शा चालक के परिवार की एक महिला वहीं सड़क पर बैठकर रोती हुई नजर आई। गनीमत रही कि आग अन्य वाहनों या शोरूम तक नहीं फैली, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
शोरूम मालिक का पक्ष: ‘गाड़ी बदलने का नाजायज दबाव’
घटना के बाद बजाज शोरूम के संचालक हरीश भंडारी ने अपना पक्ष रखते हुए चालक के दावों को खारिज किया। उन्होंने बताया कि मोहन पिछले 15 दिनों से शोरूम पर आकर गाड़ी बदलने का दबाव बना रहा था।
शोरूम संचालक के मुख्य तर्क:
* चला चुका है 60 हजार किमी: चालक का दावा था कि गाड़ी रेंज नहीं दे रही है, जबकि गाड़ी पहले ही काफी किलोमीटर चल चुकी है।
* रेंज का विवाद: शोरूम के अनुसार, टेस्टिंग में ई-रिक्शा फुल चार्ज पर लगभग 140 किलोमीटर की रेंज दे रहा है, जो व्यावहारिक रूप से मानक के अनुरूप है।
* असंभव मांग: संचालक का कहना है कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार चलती हुई पुरानी गाड़ी को अचानक बदल देना संभव नहीं है, लेकिन चालक लगातार नई गाड़ी की मांग पर अड़ा था।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'लाइव सुसाइड' जैसा वीडियो
आग लगाने से पहले और आग लगाने के दौरान चालक मोहन ने अपना मोबाइल कैमरा ऑन रखा था। वीडियो में वह अपनी हताशा व्यक्त करते हुए और सिस्टम पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें धू-धू कर जलते ई-रिक्शे के पीछे चालक की नाराजगी साफ देखी जा सकती है।
आर्थिक तंगी और गुस्से का मेल
यह घटना केवल एक तकनीकी खराबी का मामला नहीं, बल्कि एक गरीब रिक्शा चालक की मानसिक स्थिति और आर्थिक तंगी को भी दर्शाती है। चालक का कहना था कि बैटरी की समस्या के कारण वह अपनी आजीविका नहीं कमा पा रहा है और किश्तें भरना उसके लिए भारी पड़ रहा है। वहीं, शोरूम प्रबंधन इसे ब्लैकमेलिंग और अनावश्यक दबाव की रणनीति बता रहा है।
पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि क्या चालक ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर खतरा पैदा किया। फिलहाल, इस घटना ने ई-व्हीकल सेगमेंट में ग्राहकों की शिकायतों और कंपनियों के सर्विस रिस्पॉन्स के बीच की गहरी खाई को उजागर कर दिया है।
