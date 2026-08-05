जोधपुर में देर रात 2 बसों में लगाई आग; मालिक ने फिरौती मांगने का लगाया आरोप

बस मालिक महिपाल सिंह खिरजा ने आरोप लगाया कि उनकी बसें जोधपुर-शेरगढ़ ग्रामीण रूट पर संचालित होती हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का एक नामजद हिस्ट्रीशीटर लंबे समय से उनसे रंगदारी की मांग कर रहा था।

बस मालिक महिपाल सिंह खिरजा ने आरोप लगाया कि उनकी बसें जोधपुर-शेरगढ़ ग्रामीण रूट पर संचालित होती हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का एक नामजद हिस्ट्रीशीटर लंबे समय से उनसे रंगदारी की मांग कर रहा था। File photo

राजस्थान के जोधपुर शहर में बुधवार देर रात दो निजी बसों में आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलग-अलग स्थानों पर खड़ी दोनों बसों में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें उठती देख तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थीं।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बस रूट को लेकर विवाद और आपसी रंजिश के संकेत मिले हैं। वहीं बस मालिक ने एक नामजद हिस्ट्रीशीटर पर रंगदारी नहीं देने के कारण बसों में आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रतापनगर और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दो जगह खड़ी बसों को बनाया निशाना जानकारी के अनुसार पहली घटना कायलाना रोड स्थित संबोधित धाम के पास हुई, जबकि दूसरी वारदात चौपासनी रोड के पास सामने आई। दोनों स्थानों पर खड़ी बसों में देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में दोनों बसें पूरी तरह आग की चपेट में आ गईं।

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण बसों को बचाया नहीं जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि घटना के समय बसों में कोई सवार नहीं था।

बस मालिक ने लगाए गंभीर आरोप बस मालिक महिपाल सिंह खिरजा ने आरोप लगाया कि उनकी बसें जोधपुर-शेरगढ़ ग्रामीण रूट पर संचालित होती हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का एक नामजद हिस्ट्रीशीटर लंबे समय से उनसे रंगदारी की मांग कर रहा था। आरोपी लगातार दबाव बना रहा था कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

महिपाल सिंह के अनुसार उन्होंने रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने रंजिश रखते हुए उनकी दोनों बसों को निशाना बनाया और देर रात आग लगाकर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

रूट विवाद भी जांच के दायरे में पुलिस की शुरुआती जांच में बस संचालन के रूट को लेकर चल रहे विवाद की बात भी सामने आई है। अधिकारियों का मानना है कि बस रूट पर वर्चस्व की लड़ाई और आपसी प्रतिस्पर्धा भी इस आगजनी की एक वजह हो सकती है। इसी कारण पुलिस रंगदारी, रूट विवाद और पुरानी रंजिश सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग लगाने से पहले या बाद में कौन-कौन लोग घटनास्थल के आसपास दिखाई दिए। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर आग लगने के कारणों और इस्तेमाल किए गए संभावित ज्वलनशील पदार्थों की जांच कराई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

दो थानों में दर्ज हुए मामले दोनों घटनाएं अलग-अलग थाना क्षेत्रों में होने के कारण प्रतापनगर और राजीव गांधी नगर थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच को आपस में जोड़कर देख रही है, क्योंकि शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों वारदातों के पीछे एक ही साजिश होने की आशंका है।