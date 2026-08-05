जोधपुर में देर रात 2 बसों में लगाई आग; मालिक ने फिरौती मांगने का लगाया आरोप
बस मालिक महिपाल सिंह खिरजा ने आरोप लगाया कि उनकी बसें जोधपुर-शेरगढ़ ग्रामीण रूट पर संचालित होती हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का एक नामजद हिस्ट्रीशीटर लंबे समय से उनसे रंगदारी की मांग कर रहा था।
राजस्थान के जोधपुर शहर में बुधवार देर रात दो निजी बसों में आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अलग-अलग स्थानों पर खड़ी दोनों बसों में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें उठती देख तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थीं।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बस रूट को लेकर विवाद और आपसी रंजिश के संकेत मिले हैं। वहीं बस मालिक ने एक नामजद हिस्ट्रीशीटर पर रंगदारी नहीं देने के कारण बसों में आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रतापनगर और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दो जगह खड़ी बसों को बनाया निशाना
जानकारी के अनुसार पहली घटना कायलाना रोड स्थित संबोधित धाम के पास हुई, जबकि दूसरी वारदात चौपासनी रोड के पास सामने आई। दोनों स्थानों पर खड़ी बसों में देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में दोनों बसें पूरी तरह आग की चपेट में आ गईं।
मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण बसों को बचाया नहीं जा सका। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि घटना के समय बसों में कोई सवार नहीं था।
बस मालिक ने लगाए गंभीर आरोप
बस मालिक महिपाल सिंह खिरजा ने आरोप लगाया कि उनकी बसें जोधपुर-शेरगढ़ ग्रामीण रूट पर संचालित होती हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का एक नामजद हिस्ट्रीशीटर लंबे समय से उनसे रंगदारी की मांग कर रहा था। आरोपी लगातार दबाव बना रहा था कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
महिपाल सिंह के अनुसार उन्होंने रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने रंजिश रखते हुए उनकी दोनों बसों को निशाना बनाया और देर रात आग लगाकर लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
रूट विवाद भी जांच के दायरे में
पुलिस की शुरुआती जांच में बस संचालन के रूट को लेकर चल रहे विवाद की बात भी सामने आई है। अधिकारियों का मानना है कि बस रूट पर वर्चस्व की लड़ाई और आपसी प्रतिस्पर्धा भी इस आगजनी की एक वजह हो सकती है। इसी कारण पुलिस रंगदारी, रूट विवाद और पुरानी रंजिश सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग लगाने से पहले या बाद में कौन-कौन लोग घटनास्थल के आसपास दिखाई दिए। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर आग लगने के कारणों और इस्तेमाल किए गए संभावित ज्वलनशील पदार्थों की जांच कराई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
दो थानों में दर्ज हुए मामले
दोनों घटनाएं अलग-अलग थाना क्षेत्रों में होने के कारण प्रतापनगर और राजीव गांधी नगर थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच को आपस में जोड़कर देख रही है, क्योंकि शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों वारदातों के पीछे एक ही साजिश होने की आशंका है।
फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित एंगल पर जांच शुरू कर दी है। वहीं बस मालिक की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपी की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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