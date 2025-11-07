हर महीने 5 हजार भेज देना वरना मत चलाना बस, जोधपुर में बदमाशों ने बस रोककर रंगदारी मांगी;दबंगई कैमरे में कैद

संक्षेप: जोधपुर जिले की ग्रामीण सीमा पर बुधवार-रात हुई एकनाटक घटना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच खौफ फैला दिया।

जोधपुर जिले की ग्रामीण सीमा पर बुधवार-रात हुई एकनाटक घटना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच खौफ फैला दिया। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के देड़ा गांव के पास जैसलमेर से दिल्ली जा रही एक बस को बोलेरो कैम्पर सवार बदमाशों ने रुकवाकर बस चालक और स्टाफ को गनपॉइंट पर धमकाया। घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना 6 नवंबर की रात लगभग 8:50 बजे हुई। उस समय बस में करीब 20 यात्री सवार थे। बस मालिक गणपत सिंह की रिपोर्ट में कहा गया है कि बस में ड्राइवर हनीफ, स्टाफ सखी मोहम्मद और कंडक्टर इरफान खान आगे बैठे थे। तभी एक सफेद रंग की बोलेरो कैम्पर गाड़ी ने बस को रुकवा लिया और उसमें से उतरने वाले बदमाशों ने हवाई फायर कराकर स्थिति काबू में की।

मौके पर मौजूद लोगों के बयान के अनुसार, दो मुख्य आरोपियों में से एक के पास पिस्टौल थी। आरोपियों ने बस चालक व कंडक्टर से हर महीने पांच हजार रुपए रंगदारी देने की मांग की और धमकी दी कि यदि पैसे भेजे नहीं गए तो इस रूट पर बस चलाने पर रोक लग जाएगी। बदमाशों ने चालक और कंडक्टर के सिर पर बंदूक तानी और खोखा निकालकर गोलियों के खोखे दिखाकर डराने-धमकाने का कार्य किया। कुछ यात्रियों के विरोध करने पर बदमाशों ने बस स्टाफ को थप्पड़ भी मारा और हंगामा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी।

घटना के दौरान कैम्पर में अन्य दो-तीन लोग भी मौजूद थे जो बस के आगे-पीछे सड़कों पर गश्त करते रहे और बार-बार धमकी देते रहे कि बस में आग लगा देंगे। बस मालिक के मुताबिक आरोपियों ने कहा कि “कल फिर इसी रास्ते पर आए तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे” — यह धमकी यात्रियों में गहरा डर पैदा कर गई।

थाना प्रभारी बुधाराम ने बताया कि बस मालिक की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने बस और इलाके के सीसीटीवी फुटेज को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में सीज कर लिया है। एसपी भोपाल सिंह लखावत ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शीघ्र और सर्वागीण तरीके से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने की जानकारी दी है लेकिन आसपास के कैमरों की पड़ताल, गश्त मार्ग की ट्रैवल हिस्ट्री और संदिग्ध वाहनों की जांच जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय उस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहती है, जिससे अपराधियों को कार्य करने का अवसर मिलता है। कई बस ऑपरेटरों ने प्रशासन से तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है।