जोधपुर में कार-बस की भिड़ंत में बड़ा हादसा: व्यापारी की मौत, 12 घायल, शीशे तोड़कर बचाई गई लोगों की जान

जोधपुर जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। ओसियां की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस और एक लग्जरी कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलट गई और कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। इनमें से 10 घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार और बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

यह हादसा सिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चाडी गांव के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस ओसियां की तरफ जा रही थी, जबकि कार नागौर की ओर से आ रही थी। जैसे ही बस एक घुमावदार मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रही लग्जरी कार से उसकी जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस पलटकर सड़क किनारे जा गिरी और कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

नायब तहसीलदार छतरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि हादसे में कार सवार व्यापारी भंवरजी निवासी भीनमाल की मौके पर ही मौत हो गई। व्यापारी दीपावली पर अपने परिवार के साथ भीनमाल (जालोर) आए हुए थे और वहां से जयपुर की ओर लौट रहे थे। उनके साथ कार में परिवार के छह अन्य सदस्य सवार थे, जिनमें बेटे अरविंद, विनय, महेंद्र, बहू ऊषा, ड्राइवर दिलीप कुमार और संतोष दवे शामिल थे।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार और बस के टूटे शीशों से अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। कार में फंसे लोगों को निकालने के लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

नायब तहसीलदार ने बताया कि हादसे में भंवरजी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे महेंद्र, बहू ऊषा, ड्राइवर दिलीप कुमार और संतोष दवे की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा कार में मौजूद अन्य सदस्य अरविंद और विनय को हल्की चोटें आई हैं और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है।

दूसरी ओर, बस सवार 6 यात्री भी इस हादसे में घायल हुए हैं। इनमें पूजा (26) पुत्री भागीरथ राम निवासी कंवरजी की खेजड़ी, किशना राम (45) पुत्र लादूराम विश्नोई निवासी लक्ष्मण नगर चाडी, संजय पुत्र अशोक कुमार विश्नोई निवासी खारा, नैनसिंह (62) पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी कपूरिया, भोजाराम (60) पुत्र चतुराराम जाट निवासी पुनासर और गंगाराम (65) पुत्र कानाराम कुमार निवासी रिडमलसर शामिल हैं। इन सभी को भी जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बस और कार दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क का मोड़ काफी संकरा था, जिस वजह से दोनों वाहन आमने-सामने आ गए। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही या तेज रफ्तार हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। हादसे के बाद बस और कार दोनों को सड़क से हटाने में करीब एक घंटे से ज्यादा का समय लगा, जिससे ओसियां रोड पर लंबा जाम लग गया।

फिलहाल पुलिस ने मृतक व्यापारी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। प्रशासन ने बताया कि हादसे के सभी घायलों को इलाज के लिए हरसंभव मदद दी जा रही है। ग्रामीणों और राहतकर्मियों की तत्परता से कई यात्रियों की जान बच पाई, वरना हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था।