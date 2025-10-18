जोधपुर में बहू को सड़क पर बेरहमी से पीटा, फर्स्ट ग्रेड टीचर पति और ससुर का वीडियो वायरल

संक्षेप: दीपावली से पहले जोधपुर में एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया है। विवेक विहार थाना क्षेत्र के नंदवान गांव में एक महिला के साथ उसके पति और ससुर ने सड़क पर जमकर मारपीट की।

वीडियो में दिख रहा है कि महिला के पति — जो कि सरकारी स्कूल में फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं — ने अपनी बहू को बेरहमी से पीटते हुए उसका हाथ पकड़ रखा है, जबकि ससुर भी थप्पड़ों और लात-घूसों से हमला कर रहा है। आसपास खड़े लोग यह सब देखकर सन्न रह गए। यह वीडियो जितना वायरल हो रहा है, उतना ही लोगों के दिलों में गुस्सा और दर्द भी बढ़ रहा है।

घटना दीपावली से ठीक पहले हुई है — जब हर घर में लक्ष्मी पूजा की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन नंदवान गांव में “घर की लक्ष्मी” यानी बहू के साथ जो अमानवीय बर्ताव हुआ, उसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति नरेंद्र पुत्र केराराम पटेल और ससुर केराराम पुत्र चुतराराम पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ शांति भंग की धारा में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बयान में कहा कि उसका पति और ससुर उसे पिछले कई महीनों से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे थे। घटना वाले दिन मामूली कहासुनी के बाद दोनों ने उसे सड़क पर घसीटकर पीटा। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया और किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि “अगर एक सरकारी शिक्षक ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो समाज का क्या हाल होगा?” कई यूजर्स ने महिला को न्याय दिलाने और आरोपियों पर सख्त धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है।

जोधपुर जैसी शिक्षित और जागरूक मानी जाने वाली जगह से यह मामला सामने आना समाज की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक ओर देश में “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे अभियान चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं अब भी अपने ही घरों में असुरक्षित हैं।