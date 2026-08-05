जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते… वो भी उतर आए सड़क पर; डोटासरा ने राजस्थान सरकार को बताया मूक-बधिर

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि स्कूल हॉस्टल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद खराब है, गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा और रहने का माहौल भी सुरक्षित नहीं है।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि स्कूल हॉस्टल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद खराब है, गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा और रहने का माहौल भी सुरक्षित नहीं है।

जयपुर में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिन बच्चों की आवाज उनके होठों से नहीं निकलती और जो सुन भी नहीं सकते, उन्हें भी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। राजधानी के राजकीय सेठ पोद्दार सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द डेफ (मूक-बधिर) के छात्र-छात्राओं ने हॉस्टल की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था में गिरावट और कथित उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर बच्चों ने न्याय की मांग की तो पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी।

हॉस्टल की बदहाली से फूटा छात्रों का गुस्सा प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि स्कूल हॉस्टल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद खराब है, गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल रहा और रहने का माहौल भी सुरक्षित नहीं है। छात्रों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो आखिरकार उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा।

बच्चों ने पोस्टर और सांकेतिक भाषा के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की। उनका कहना था कि उन्हें पढ़ाई और रहने के लिए बेहतर माहौल चाहिए, लेकिन लगातार उपेक्षा झेलनी पड़ रही है।

सियासत गरमाई, डोटासरा ने सरकार पर बोला हमला इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर जो बच्चे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, उन्हें भी न्याय के लिए सड़क पर बैठना पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे मूक-बधिर नहीं हैं, बल्कि भाजपा सरकार मूक-बधिर हो चुकी है।

डोटासरा ने लिखा कि प्रदेश का प्रशासन बहरा हो गया है और पूरी व्यवस्था गूंगी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि विशेष योग्यजन बच्चों को भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।

“सरकार बताए, जिम्मेदारी सिर्फ प्रचार तक सीमित है क्या?” कांग्रेस नेता ने सरकार से कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि जयपुर के प्रतिष्ठित मूक-बधिर स्कूल के बच्चों का सड़क पर उतरना बेहद शर्मनाक स्थिति है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी केवल प्रचार और बड़े-बड़े दावे करने तक सीमित है या फिर दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान भी उसकी प्राथमिकता है।

डोटासरा ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है और विशेष जरूरत वाले बच्चों के संस्थानों की हालत भी चिंताजनक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इन संस्थानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों को होगा जिन्हें पहले से अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है।

निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मांग की कि पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी या स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अब सरकार के सामने बड़ा सवाल राजधानी जयपुर के बीचोंबीच हुआ यह प्रदर्शन केवल एक स्कूल या हॉस्टल की समस्या तक सीमित नहीं रहा। इसने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन बच्चों की आवाज आमतौर पर सांकेतिक भाषा तक सीमित रहती है, उनकी खामोश नाराजगी इस बार सड़कों पर दिखाई दी।