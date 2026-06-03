जो इनके काम से संतुष्ट नहीं उसे पाकिस्तानी बता दो; नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने BJP पर कसा तंज
राजस्थान में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने टोंक दौरे के दौरान भाजपा सरकार और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा।
राजस्थान में सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने टोंक दौरे के दौरान भाजपा सरकार और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए कि जनता के मुद्दों को दरकिनार कर राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है।
‘असहमति जताने वालों को पाकिस्तानी बता दिया जाता है’ – टीकाराम जूली
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग सरकार या उसकी विचारधारा से असहमत होते हैं, उन्हें देशविरोधी या ‘पाकिस्तानी’ तक करार दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रवृत्ति है। जूली ने आरोप लगाया कि एक नया चलन बन गया है, जिसमें विरोध करने वालों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है।
ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप
जूली ने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही हैं और राजनीतिक दबाव में फैसले ले रही हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पहले सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में दबाव के चलते मानना पड़ा।
बेरोजगारी और उद्योगों पर सरकार को घेरा
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने हर साल करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, लेकिन हकीकत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इससे देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है।
डोटासरा का भाजपा नेताओं पर पलटवार
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि कौन हवा-हवाई नेता है। डोटासरा ने दावा किया कि वे चुनाव जीतकर आए हैं, जबकि कई भाजपा नेता चुनाव हार चुके हैं।
‘कैलाश चौधरी को ऊपर से मिला आदेश’ – डोटासरा
डोटासरा ने कहा कि कैलाश चौधरी अब अचानक सक्रिय हो गए हैं, जबकि पहले वे चुप थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले हैं कि अब मदन राठौड़ फेल हो गए हैं, इसलिए आप आगे बढ़कर बयान दें और इधर-उधर घूमें।
किसानों, बेरोजगारी और पेपर लीक पर सरकार को घेरा
डोटासरा ने आरोप लगाया कि राज्य में किसान परेशान हैं, फसल बीमा योजनाओं में अनियमितताएं हैं और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सड़कें खराब हैं, अपराध बढ़ रहा है और सरकार केवल बैठकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरों पर भी उन्होंने सवाल उठाए।
नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की मांग
डोटासरा ने कहा कि जब किसी विभाग में गड़बड़ी होती है तो अफसरों पर कार्रवाई होती है, तो नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।
कांग्रेस का नेतृत्व और भविष्य की रणनीति
डोटासरा ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2028 का विधानसभा चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में पार्टी मैदान में उतरेगी।
पार्टी नेताओं की मौजूदगी
इस दौरान निवाई के पूर्व विधायक कमल लोदी, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास लोदी सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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