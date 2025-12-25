Hindustan Hindi News
पेंशन की मांग या गुंडागर्दी?जोधपुर JNVU में शांति से वार्ता करने पहुंचे कुलगुरु से मारपीट

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में बीते दिनों कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा के साथ हुई कथित हाथापाई और धक्का-मुक्की के मामले में गिरफ्तार चार वरिष्ठ पेंशनर्स को बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है।

Dec 25, 2025 09:50 am IST Sachin Sharma
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में बीते दिनों कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा के साथ हुई कथित हाथापाई और धक्का-मुक्की के मामले में गिरफ्तार चार वरिष्ठ पेंशनर्स को बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई प्रकरण) जोधपुर महानगर ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए।

विवाद की शुरुआत विश्वविद्यालय के पूर्व कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही 'पारंपरिक पेंशन योजना' को लागू करने की मांग से हुई थी। अपनी मांगों को लेकर पेंशनर्स विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन कर रहे थे। घटना 23 दिसंबर की है, जब कुलगुरु प्रो. पवन कुमार शर्मा प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद करने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और कुलगुरु के साथ अभद्रता व मारपीट की गई।

घटना के बाद कुलगुरु को घायल अवस्था में मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके चेहरे और हाथ की चोटों का उपचार हुआ। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी छवि शर्मा और थाना अधिकारी राजीव भादू के नेतृत्व में जांच शुरू की। कुलगुरु के बयानों के आधार पर पुलिस ने राजकार्य में बाधा और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चार वरिष्ठ नागरिकों—अशोक व्यास, दुर्गासिंह राठौड़, रामदत्त हर्ष और रामनिवास शर्मा को गिरफ्तार किया था।

बुधवार को सुनवाई के दौरान पेंशनर्स के वकील नीलकमल बोहरा, रणजीत जोशी और सुधीर सारस्वत सहित कानूनी टीम ने कोर्ट के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि:

* गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं।

* प्रदर्शनकारी केवल अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे।

* वकीलों ने दावा किया कि कुलगुरु किसी हमले से नहीं, बल्कि भीड़ के बीच स्वयं असंतुलित होकर गिर गए थे।

* आरोपियों का हिंसा करने का कोई पूर्व इरादा (Motive) नहीं था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपियों की आयु और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की प्रतिभूति (Security) जमा करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें इस प्रकरण में रिहा कर दिया जाए।

Sachin Sharma
राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है।
