जोधपुर में मोबाइल फ़ोन से नक़ल करती पकड़ी गई ABVP प्रांत मंत्री पूनम;जानें फिर क्या हुआ

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में MA हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में नकल का विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की प्रांत मंत्री पूनम भाटी को एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन से नकल करते हुए पाया गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुरTue, 30 Sep 2025 05:25 PM
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU) में MA हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में नकल का विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की प्रांत मंत्री पूनम भाटी को एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन से नकल करते हुए पाया गया। इस दौरान एक अन्य छात्रा को भी उसी आरोप में पकड़ा गया। दोनों छात्रों को तत्काल परीक्षा कंट्रोल रूम भेजा गया और फ्लाइंग टीम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद दोनों के खिलाफ नकल की शिकायत दर्ज की गई।

घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने सक्रिय होकर मांग की कि पूनम भाटी को पद से तत्काल हटा दिया जाए। NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले को दबाने के भी आरोप लगाए और इसे गंभीर समस्या बताया।

वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी इस मामले पर अपना बयान जारी किया। ABVP के बयान में कहा गया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कार्यकर्ता द्वारा कथित परीक्षा कदाचार की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से उन्हें मिली है। ABVP ने स्पष्ट किया कि संगठन शिक्षा क्षेत्र में सदाचार और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है।

ABVP के बयान में यह भी कहा गया कि संबंधित छात्रा कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है और पूरे प्रकरण की आंतरिक जाँच प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से आंतरिक समिति द्वारा की जाएगी। संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से होगी।

Jodhpur

