जयपुर के जे.के. लोन हॉस्पिटल में छेड़छाड़ का आरोप, कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

राजधानी जयपुर के जे.के. लोन हॉस्पिटल में एक महिला कर्मचारी से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद शुक्रवार सुबह अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों ने घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी नर्सिंग कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला सामने आने के बाद पीड़िता ने एसएमएस थाना पुलिस और जे.के. लोन हॉस्पिटल प्रशासन को शिकायत दी है।

प्रदर्शन कर रही महिला कर्मचारियों ने बताया कि देर रात वार्ड में ड्यूटी कर रही एक महिला वार्ड हेल्पर के साथ मेल नर्सिंग कर्मचारी ने बदसलूकी की। पीड़िता के अनुसार, घटना रात करीब 2 बजे की है, जब वह वार्ड के अंदर बने वॉशरूम में टॉयलेट करने गई थी। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर निकली, वहां पहले से खड़ा नर्सिंग कर्मचारी उसके सामने आ गया।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि बाहर निकलते ही नर्सिंग कर्मचारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरन पास में रखी बेंच पर बैठा दिया। इसके बाद उसने महिला के दोनों कंधे पकड़ लिए। अचानक हुई इस हरकत से घबराई महिला ने पूरी ताकत लगाकर आरोपी को धक्का दिया और खुद को छुड़ाया।

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने खुद को आरोपी से छुड़ा लिया, तो नर्सिंग कर्मचारी ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे पैसे देने व ड्यूटी से जुड़ा लालच दिया। आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वह पैसे दे देगा और अगर वह ड्यूटी पर नहीं भी आएगी तो उसकी उपस्थिति लगा दी जाएगी। इसके बदले उसने महिला को एक बार फिर उसके पास आने के लिए कहा।

घटना से डरी-सहमी पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर बाहर आई और तत्काल सीनियर स्टाफ को पूरे मामले की जानकारी दी। पीड़िता का कहना है कि सीनियर स्टाफ ने उसे बैठने के लिए कहकर आरोपी को “समझाने” की बात कही। जब पीड़िता ने प्रशासन में शिकायत करने की बात कही, तो उसे कथित तौर पर यह कहकर रोका गया कि शिकायत करने से उसकी बदनामी होगी। पीड़िता के अनुसार, सीनियर स्टाफ ने यह भी कहा कि आरोपी नर्सिंग स्टाफ है और वह वार्ड बॉय की नौकरी करती है, ऐसे में कुछ नहीं होगा।

इस रवैये से आहत महिला कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह अस्पताल परिसर में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अक्सर दबाव में रखा जाता है और शिकायत करने पर उन्हें डराया जाता है। महिलाओं ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगी।

मामले को लेकर जे.के. लोन हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. आर.एम. सेहरा ने बताया कि महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ की शिकायत मौखिक रूप से दी है। प्रशासन ने पीड़िता की पूरी बात सुनी है और उसे लिखित में शिकायत देने के लिए कहा गया है, ताकि पूरे मामले की विधिवत जांच करवाई जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़िता की ओर से एसएमएस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

वहीं, नर्सिंग अधीक्षक सिंथिया एल्विन ने कहा कि इस तरह की घटना अस्पताल में पहली बार सामने आई है। मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।