JJM घोटाला में सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा
राजस्थान के बहुचर्चित 960 करोड़ रुपए के जेजेएम (जल जीवन मिशन) घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बुधवार को उन्हें एक बार फिर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया
राजस्थान के बहुचर्चित 960 करोड़ रुपए के जेजेएम (जल जीवन मिशन) घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बुधवार को उन्हें एक बार फिर एसीबी कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ACB की रिमांड मांग पर कोर्ट का इनकार
सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कोर्ट से सुबोध अग्रवाल की दो दिन की पुलिस कस्टडी (पीसी) रिमांड की मांग की। ACB का कहना था कि मामले में अभी और पूछताछ जरूरी है। हालांकि अग्रवाल ने इस मांग का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर रिमांड देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट में ACB पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान मामला उस समय दिलचस्प हो गया जब सुबोध अग्रवाल ने खुद ACB अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, “आप बार-बार यह कह रहे हैं कि मैंने पूछताछ में सवालों के जवाब नहीं दिए। आप मीडिया में यह क्यों कह रहे हैं? बताइए मैंने किन सवालों का जवाब नहीं दिया?”
अलग सेल में रखने की मांग
इस बीच सुबोध अग्रवाल ने कोर्ट में एक आवेदन भी पेश किया, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने खुद को जेल में खतरा बताते हुए अलग सेल में रखने की मांग की है। कोर्ट ने इस आवेदन को रिकॉर्ड में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पूछताछ के दौरान बिगड़ी थी तबीयत
इससे पहले मंगलवार शाम को पूछताछ के दौरान सुबोध अग्रवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गई। डॉक्टरों ने किसी गंभीर समस्या से इनकार किया, जिसके बाद उन्हें फिर से पूछताछ में शामिल किया गया।
960 करोड़ के घोटाले की जांच जारी
गौरतलब है कि जेजेएम घोटाला राजस्थान के बड़े कथित भ्रष्टाचार मामलों में शामिल है, जिसमें 960 करोड़ रुपए के अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ACB इस मामले में लगातार जांच कर रही है और कई अहम कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है।
जांच के नए चरण में मामला
कोर्ट के इस फैसले के बाद सुबोध अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब यह मामला जांच के नए चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में ACB की आगे की कार्रवाई और संभावित खुलासों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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