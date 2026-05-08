JJM घोटाले में महेश जोशी की बढ़ीं मुश्किलें; घोटाले में विदेश भागा मुख्य आरोपी
राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 960 करोड़ रुपये के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है।
राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 960 करोड़ रुपये के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। दिल्ली से पूर्व रिटायर्ड IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी भी एसीबी की गिरफ्त में हैं। अदालत से मिली 5 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान एसीबी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच जांच में ऐसे कई खुलासे हुए हैं, जिनसे इस पूरे घोटाले के तार विदेश तक जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं।
सबसे बड़ा खुलासा इस मामले के कथित मास्टरमाइंड और मुख्य दलाल संजय बड़ाया को लेकर हुआ है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी की भनक लगते ही संजय बड़ाया थाईलैंड फरार हो गया। अब जांच एजेंसी उसके भारत लौटते ही गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है।
पैसों के लेन-देन से लेकर पोस्टिंग तक संभालता था संजय बड़ाया
जांच एजेंसियों के अनुसार, संजय बड़ाया इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। वह पूर्व मंत्री महेश जोशी और रिटायर्ड IAS सुबोध अग्रवाल दोनों का करीबी बताया जा रहा है। एसीबी की जांच में सामने आया है कि बड़ाया का काम करोड़ों रुपये के लेन-देन को मैनेज करना, अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित दलाली करना, अपने पसंदीदा लोगों को विभागों में नियुक्त करवाना और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर ठेके दिलवाना था।
सूत्रों का दावा है कि एसीबी की जांच का दायरा बढ़ने और गिरफ्तारी की आशंका के बाद संजय बड़ाया एक शादी समारोह में शामिल होने के बहाने देश छोड़कर थाईलैंड चला गया। अब एजेंसी उसके विदेश यात्रा रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है।
ऐसे हुआ 960 करोड़ रुपये का खेल
यह मामला साल 2023 में दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपये के टेंडर नियमों के विपरीत तरीके से जारी किए गए। आरोप है कि मंत्री रहते हुए महेश जोशी के कार्यकाल में टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुईं।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, ‘मैसर्स गणपति ट्यूबवेल’ और ‘मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल’ नाम की कंपनियों को नियमों को दरकिनार कर बड़े टेंडर दिए गए। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने इरकॉन इंटरनेशनल के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर गैर-कानूनी तरीके से टेंडर हासिल किए।
एसीबी का दावा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये के कार्य आवंटित किए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। इस मामले में अब तक दोनों कंपनियों के संचालकों सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
महेश जोशी से पूछे जा रहे तीन बड़े सवाल
एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, पूर्व मंत्री महेश जोशी से गहन पूछताछ जारी है। जांच एजेंसी मुख्य रूप से तीन अहम सवालों के जवाब तलाश रही है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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