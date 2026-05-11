थाईलैंड से लौटे महेश जोशी के करीबी पर ACB की कार्रवाई, JJM घोटाले में एयरपोर्ट से दबोचा

करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ाया को रविवार देर रात करीब 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया

करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ाया को रविवार देर रात करीब 2 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, जब वह थाईलैंड में एक शादी समारोह में शामिल होकर भारत लौटा था।

एयरपोर्ट पर अलर्ट, तुरंत कार्रवाई ACB सूत्रों के अनुसार, जैसे ही संजय बड़ाया दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, इमीग्रेशन विभाग ने तुरंत इसकी सूचना एजेंसी को दी। इसके बाद ACB की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। बड़ाया के खिलाफ पहले ही 10 मई को लुक आउट नोटिस जारी किया जा चुका था। गिरफ्तारी के बाद अब उसे जयपुर लाया जा रहा है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी।

घोटाले का कथित मास्टरमाइंड जांच एजेंसियों का दावा है कि संजय बड़ाया इस बहुचर्चित घोटाले का कथित मास्टरमाइंड है और उसने पूरे मामले में दलाल (बिचौलिया) की भूमिका निभाई। आरोप है कि वह टेंडरों में गड़बड़ी, पैसों के लेन-देन, ट्रांसफर-पोस्टिंग और नए लोगों को नेटवर्क से जोड़ने जैसे कामों में सक्रिय रूप से शामिल था।

बड़े अफसरों से करीबी संबंध बड़ाया के संबंध केवल पूर्व मंत्री महेश जोशी तक ही सीमित नहीं बताए जा रहे हैं, बल्कि उसका नाम रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल के करीबी के रूप में भी सामने आया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन तीनों के बीच करीबी तालमेल के जरिए कथित घोटाले को अंजाम दिया गया।

कोर्ट में पेशी आज इस बीच, पूर्व मंत्री महेश जोशी को आज (सोमवार) ACB कोर्ट में पेश किया जाएगा। ACB ने उन्हें 7 मई को गिरफ्तार किया था और अदालत ने 11 मई तक रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अब आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

पहले भी हो चुकी गिरफ्तारी गौरतलब है कि इस मामले में 9 अप्रैल को तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे सुबोध अग्रवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच में भी नाम आया संजय बड़ाया को इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 16 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था। बाद में 17 दिसंबर 2024 को उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

साधारण नौकरी से करोड़पति बनने तक जांच में सामने आया कि बड़ाया 2022 तक एक इंश्योरेंस कंपनी में करीब 7 लाख रुपए सालाना वेतन पर नौकरी करता था, लेकिन जेजेएम घोटाले के दौरान ही वह कथित रूप से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया।

फर्जी दस्तावेज और जमीन कब्जे के आरोप ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उसने ‘मैसर्स चमत्कारेश्वर बिल्डर्स एंड डेवलपर’ नाम से कंपनी बनाई थी, जिसमें उसकी पत्नी नैना बड़ाया भी पार्टनर थी। इस कंपनी के जरिए जयपुर में करोड़ों रुपए का कारोबार किया गया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जेडीए की जमीनों पर कब्जे के प्रयास भी सामने आए।