हार की जिम्मेदारी मेरी है; राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने असम प्रभारी पद से दिया इस्तीफा

भारतीय राजनीति में जहां अक्सर हार के बाद आरोप-प्रत्यारोप और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने एक अलग राह चुनते हुए सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

भारतीय राजनीति में जहां अक्सर हार के बाद आरोप-प्रत्यारोप और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने एक अलग राह चुनते हुए सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। असम विधानसभा चुनाव 2026 में पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए असम के प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

हार के तुरंत बाद लिया बड़ा फैसला चुनाव नतीजों के सामने आते ही कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी नेतृत्व को झटका दिया। इसी के तुरंत बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह कदम ऐसे समय में आया है जब पार्टी के भीतर हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू ही हुआ था। सिंह का इस्तीफा इस मंथन के बीच एक सशक्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

“मैं लेता हूं पूरी जिम्मेदारी” भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने इस्तीफे के साथ एक भावनात्मक पत्र भी सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने के बजाय खुद को जवाबदेह माना। उन्होंने लिखा कि चुनाव परिणाम पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे और कार्यकर्ताओं की मेहनत को सफलता में बदलने में वे असफल रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं इन नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।”

उनका यह बयान उस राजनीतिक संस्कृति से अलग माना जा रहा है, जहां हार के बाद अक्सर ईवीएम, रणनीति या स्थानीय समीकरणों पर सवाल उठाए जाते हैं।

राजनीति में नैतिकता की मिसाल भंवर जितेंद्र सिंह के इस कदम को कांग्रेस के भीतर और बाहर एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में असम के कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वहां का अनुभव और लोगों का स्नेह उनके लिए हमेशा खास रहेगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम पार्टी में जवाबदेही की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक उदाहरण बन सकता है। ऐसे दौर में जब राजनीतिक जिम्मेदारी अक्सर टाल दी जाती है, सिंह का इस्तीफा उनकी साफ-सुथरी छवि को और मजबूत करता है।

असम में क्यों कमजोर पड़ी कांग्रेस असम विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन करते हुए सत्ता बरकरार रखी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व, आक्रामक प्रचार और सरकारी योजनाओं के असर ने भाजपा को स्पष्ट बढ़त दिलाई।

वहीं कांग्रेस ने गठबंधन और संगठनात्मक स्तर पर कोशिशें जरूर कीं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर असहमति और वोटिंग पैटर्न में बदलाव ने पार्टी के समीकरण बिगाड़ दिए। जमीनी स्तर पर अपेक्षित तालमेल की कमी भी कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रभावित करती नजर आई।

राजस्थान में भी गूंजे इस्तीफे के मायने भंवर जितेंद्र सिंह का यह फैसला राजस्थान की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। अलवर से पूर्व सांसद और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले सिंह की पहचान एक शालीन और संतुलित नेता के रूप में रही है।

राजस्थान में उनके समर्थक इस कदम को उनकी राजनीतिक ईमानदारी और जवाबदेही का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इस्तीफा भविष्य में उनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना सकता है।