हार की जिम्मेदारी मेरी है; राजस्थान के दिग्गज कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने असम प्रभारी पद से दिया इस्तीफा
भारतीय राजनीति में जहां अक्सर हार के बाद आरोप-प्रत्यारोप और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने एक अलग राह चुनते हुए सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।
भारतीय राजनीति में जहां अक्सर हार के बाद आरोप-प्रत्यारोप और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने एक अलग राह चुनते हुए सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। असम विधानसभा चुनाव 2026 में पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए असम के प्रभारी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस कदम ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
हार के तुरंत बाद लिया बड़ा फैसला
चुनाव नतीजों के सामने आते ही कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन ने पार्टी नेतृत्व को झटका दिया। इसी के तुरंत बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह कदम ऐसे समय में आया है जब पार्टी के भीतर हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू ही हुआ था। सिंह का इस्तीफा इस मंथन के बीच एक सशक्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
“मैं लेता हूं पूरी जिम्मेदारी”
भंवर जितेंद्र सिंह ने अपने इस्तीफे के साथ एक भावनात्मक पत्र भी सार्वजनिक किया, जिसमें उन्होंने हार के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने के बजाय खुद को जवाबदेह माना। उन्होंने लिखा कि चुनाव परिणाम पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे और कार्यकर्ताओं की मेहनत को सफलता में बदलने में वे असफल रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “मैं इन नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।”
उनका यह बयान उस राजनीतिक संस्कृति से अलग माना जा रहा है, जहां हार के बाद अक्सर ईवीएम, रणनीति या स्थानीय समीकरणों पर सवाल उठाए जाते हैं।
राजनीति में नैतिकता की मिसाल
भंवर जितेंद्र सिंह के इस कदम को कांग्रेस के भीतर और बाहर एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में असम के कार्यकर्ताओं, नेताओं और आम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वहां का अनुभव और लोगों का स्नेह उनके लिए हमेशा खास रहेगा।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम पार्टी में जवाबदेही की संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक उदाहरण बन सकता है। ऐसे दौर में जब राजनीतिक जिम्मेदारी अक्सर टाल दी जाती है, सिंह का इस्तीफा उनकी साफ-सुथरी छवि को और मजबूत करता है।
असम में क्यों कमजोर पड़ी कांग्रेस
असम विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने एक बार फिर मजबूत प्रदर्शन करते हुए सत्ता बरकरार रखी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व, आक्रामक प्रचार और सरकारी योजनाओं के असर ने भाजपा को स्पष्ट बढ़त दिलाई।
वहीं कांग्रेस ने गठबंधन और संगठनात्मक स्तर पर कोशिशें जरूर कीं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर असहमति और वोटिंग पैटर्न में बदलाव ने पार्टी के समीकरण बिगाड़ दिए। जमीनी स्तर पर अपेक्षित तालमेल की कमी भी कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रभावित करती नजर आई।
राजस्थान में भी गूंजे इस्तीफे के मायने
भंवर जितेंद्र सिंह का यह फैसला राजस्थान की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। अलवर से पूर्व सांसद और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले सिंह की पहचान एक शालीन और संतुलित नेता के रूप में रही है।
राजस्थान में उनके समर्थक इस कदम को उनकी राजनीतिक ईमानदारी और जवाबदेही का प्रतीक मान रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इस्तीफा भविष्य में उनकी भूमिका को और महत्वपूर्ण बना सकता है।
आगे क्या करेगी कांग्रेस?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस नेतृत्व भंवर जितेंद्र सिंह का इस्तीफा स्वीकार करता है या उन्हें नई जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाता है। पार्टी के भीतर चल रहे आत्ममंथन के बीच उनका यह कदम एक मिसाल जरूर बन गया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसे किस दिशा में ले जाती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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