झुंझुनूं में सड़क बना रहे 8 मजदूरों की मौत, 3 जिंदगी और मौत से जूझ रहे

झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सोमवार को सड़क निर्माण का काम चल रहा था। यह सड़क कदम कुंड की ओर बनाई जा रही थी।

हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही मशीन में करंट फैल गया। वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

राजस्थान के झुंझुनूं में सड़क निर्माण के दौरान ऐसा हादसा हुआ कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। छापोली गांव में कदम कुंड की ओर सड़क बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान रोड़ी मिलाने वाली मशीन 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। मशीन में करंट फैलते ही काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक साथ आठ मजदूरों की मौत से गांव में मातम पसर गया। वहीं, बिजली लाइन के पास निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

सड़क बनाने में जुटे थे मजदूर, तभी मशीन में दौड़ा करंट झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सोमवार को सड़क निर्माण का काम चल रहा था। यह सड़क कदम कुंड की ओर बनाई जा रही थी। निर्माण कार्य के लिए मौके पर रोड़ी मिलाने वाली मशीन लगाई गई थी। मजदूर अपने काम में जुटे हुए थे। इसी दौरान मशीन ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई।

हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही मशीन में करंट फैल गया। वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। अचानक हुए इस हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। करंट की चपेट में आने से आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सड़क बनाने का काम करते-करते अचानक घटनास्थल मौत के मंजर में बदल गया।

आठ मजदूरों की मौत, तीन गंभीर; गांव में मचा कोहराम हादसे में तीन अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक साथ इतने मजदूरों के करंट की चपेट में आने और आठ लोगों की मौत की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई।

घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिन परिवारों के सदस्य इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके घरों में कोहराम मचा हुआ है। एक दिन पहले तक परिवार की रोजी-रोटी के लिए काम पर निकले मजदूरों की मौत की खबर ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया।

छापोली गांव और आसपास के क्षेत्र में इस हादसे को लेकर शोक का माहौल है। हादसे में घायल तीन मजदूरों की गंभीर हालत के चलते उनके परिजनों की चिंता भी बढ़ गई है।

11 हजार वोल्ट की लाइन के नीचे कैसे चल रहा था काम? इस दर्दनाक हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ा हो रहा है। सड़क निर्माण के दौरान इस्तेमाल की जा रही मशीन 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में कैसे आई? क्या मशीन को चलाने से पहले बिजली लाइन की ऊंचाई और दूरी का आकलन किया गया था? क्या निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां बरती गई थीं?

फिलहाल हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और मशीन हाईटेंशन लाइन के संपर्क में कैसे आई, इसे लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। जांच के बाद ही हादसे की असल वजह और संभावित लापरवाही की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच के बाद साफ होगी हादसे की असली वजह छापोली गांव में हुए इस हादसे ने सड़क निर्माण के दौरान बिजली की हाईटेंशन लाइनों के आसपास काम करने की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्माण कार्य में मशीनों का इस्तेमाल करते समय बिजली लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। जरा-सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है।