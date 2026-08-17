झुंझुनूं के नेवी जवान मुंबई में फंदे पर लटके मिले; पत्नी और 2 बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े थे
परिजनों के अनुसार, पूरणमल साल 2015 में जोधपुर से नौसेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। साल 2020 में उनकी शादी सीकर जिले के खंडेला निवासी ओमा मेहरा से हुई थी। दंपती के दो बच्चे थे। इनमें तीन साल का बेटा और दो महीने की बेटी शामिल थी।
झुंझुनूं जिले के ककराना गांव के रहने वाले भारतीय नौसेना के जवान पूरणमल मेहरा (30), उनकी पत्नी और दो बच्चों की मुंबई में मौत हो गई। चारों के शव हाई सिक्योरिटी वाले नेवी नगर क्षेत्र के सरकारी आवास से बरामद हुए हैं। पूरणमल का शव फंदे से लटका मिला, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के शव कमरे में बिस्तर पर पड़े थे। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या से जुड़ा मामला मान रही है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।
मुंबई पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया पूरणमल की मौत फंदा लगाने से हुई है। वहीं उनकी पत्नी ओमा मेहरा (26), तीन साल के बेटे और दो महीने की बेटी की मौत जहरीला पदार्थ खाने से होने की आशंका है। पुलिस ने मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया है। फिलहाल हत्या, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।
पति-पत्नी के बीच चल रहा था पारिवारिक विवाद
पुलिस की शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले ओमा के पिता भी मुंबई पहुंचे थे। वे अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। पुलिस इस घटनाक्रम को भी जांच का हिस्सा मानकर आगे बढ़ रही है।
जांच अधिकारी मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद समेत दूसरे संभावित कारणों की भी पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है।
तीन दिन से फोन नहीं उठा रहे थे पूरणमल
पूरणमल के छोटे भाई मुकेश कुमार ने बताया कि परिवार के लोग पिछले तीन दिन से उन्हें लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा था। इसके बाद शनिवार को नौसेना के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।
मुकेश के अनुसार, शनिवार रात करीब 11 बजे मुंबई से परिवार के पास फोन आया। अधिकारियों ने बताया कि पूरणमल अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि उस समय परिवार को घटना के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई।
2015 में नौसेना में भर्ती हुए थे
परिजनों के अनुसार, पूरणमल साल 2015 में जोधपुर से नौसेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। साल 2020 में उनकी शादी सीकर जिले के खंडेला निवासी ओमा मेहरा से हुई थी। दंपती के दो बच्चे थे। इनमें तीन साल का बेटा और दो महीने की बेटी शामिल थी।
परिजनों ने बताया कि पूरणमल करीब नौ महीने पहले अपने पैतृक गांव ककराना आए थे। करीब छह दिन पहले ही उनकी घरवालों से फोन पर बातचीत हुई थी। घटना के समय वह करीब 20 दिन की छुट्टी पर थे और ड्यूटी पर नहीं थे।
तीन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे पूरणमल
पूरणमल तीन भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके बड़े भाई बृजलाल मेहरा भी सेना में कार्यरत हैं, जबकि छोटे भाई मुकेश कुमार गांव में ही रहते हैं। उनके पिता शंभूदयाल ककराना गांव में किराने की दुकान चलाते हैं।
गांव के लोगों ने बताया कि पूरणमल मिलनसार स्वभाव के थे और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते थे। पड़ोसी जितेंद्र के अनुसार, उनकी किसी से रंजिश की जानकारी नहीं थी।
सोमवार को गांव पहुंचेंगे चारों शव
परिजनों के अनुसार, चारों शव सोमवार को पैतृक गांव ककराना लाए जाएंगे। इसके बाद गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।
फिलहाल परिवार के कुछ सदस्यों को घटना की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस की जांच जारी है और पोस्टमॉर्टम तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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