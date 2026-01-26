लूट के इरादे से हत्या? झुंझुनूं में बुजुर्ग महिला का गला काटा

संक्षेप: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र के गुड़ा (पोंख) गांव में एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव उनकी पुश्तैनी हवेली के कमरे में खून से सना हुआ मिला।g

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र के गुड़ा (पोंख) गांव में एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला का शव उनकी पुश्तैनी हवेली के कमरे में खून से सना हुआ मिला। कमरे की दीवारों और फर्श तक खून फैल गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला ने आखिरी सांस तक हमलावरों का डटकर मुकाबला किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतका की पहचान सीता देवी महाजन (65) के रूप में हुई है। वह गांव स्थित अपनी हवेली में अकेली रहती थीं, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्य लंबे समय से व्यापार के सिलसिले में कोलकाता में रह रहे हैं। घटना की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में दहशत का माहौल है।

सुबह नहीं दिखी हलचल, तो खुला राज सोमवार सुबह जब काफी देर तक सीता देवी के घर से कोई हलचल नहीं दिखी तो पड़ोसियों को शक हुआ। आमतौर पर सुबह जल्दी उठने वाली महिला के दरवाजे बंद देख लोगों ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पड़ोसियों ने घर के अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए।

कमरे के अंदर सीता देवी का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। गले पर धारदार हथियार से किए गए गहरे वार के निशान थे। कमरे में चारों ओर खून बिखरा हुआ था और दीवारों तक खून के छींटे नजर आ रहे थे।

संघर्ष के साफ मिले निशान घटनास्थल का मंजर देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि महिला ने बदमाशों का जमकर विरोध किया। कमरे का सामान बिखरा हुआ था, पलंग, कुर्सी और अन्य वस्तुएं अस्त-व्यस्त हालत में मिलीं। इससे आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों और महिला के बीच संघर्ष हुआ।

ग्रामीणों का कहना है कि सीता देवी ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन संख्या में ज्यादा या हथियारबंद बदमाशों के आगे वह टिक नहीं सकीं।

पुलिस, FSL और डॉग स्क्वाड मौके पर सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। थानाधिकारी ने बताया कि हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई है। प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से गला रेतने की पुष्टि हुई है।

घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। टीम ने खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और अन्य अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मॉर्च्यूरी भिजवा दिया है।

लूट के बाद हत्या की आशंका ग्रामीणों का आरोप है कि यह वारदात लूट के इरादे से की गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों को हवेली में अकेली बुजुर्ग महिला के रहने की जानकारी थी और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।

आशंका जताई जा रही है कि बदमाश गहने और नकदी लूटना चाहते थे, लेकिन विरोध करने पर उन्होंने महिला की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने फिलहाल लूटपाट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और घर में रखे सामान की सूची परिवार के आने के बाद तैयार की जाएगी।

हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस पुलिस लूट, आपसी रंजिश, परिचित व्यक्ति की भूमिका समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतका के परिवार को सूचना दे दी गई है और उनके कोलकाता से झुंझुनूं पहुंचने के बाद आगे की जांच को और गति दी जाएगी।