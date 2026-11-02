झुंझुनूं में करंट ने उजाड़ दिए 8 परिवार, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान हुए भीषण हादसे ने आठ परिवारों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया। सड़क बनाने के काम में जुटे मजदूर अचानक करंट की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों तथा घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं।

PM मोदी ने मृतकों के परिवारों के लिए किया मुआवजे का ऐलान झुंझुनूं के छापोली गांव में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के झुंझुनूं में हुए हादसे में लोगों की जान जाने से वह दुखी हैं। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस मदद से हादसे में प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जताया शोक राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भी छापोली गांव में करंट लगने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की।

राज्यपाल ने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। एक ही घटना में आठ मजदूरों की मौत और पांच अन्य के गंभीर रूप से झुलसने से इलाके में शोक का माहौल है।

CM भजनलाल ने दिए जांच के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनूं हादसे में श्रमिकों की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि करंट लगने से श्रमिकों की मौत का समाचार बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने और प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घटना की जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि हादसे से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की।

आठ मौतों से उठा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान हुए इस हादसे ने निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही घटना में आठ मजदूरों की जान चली गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। अब प्रशासन की जांच में हादसे की परिस्थितियों और इसके पीछे की वजहों का पता चलना अहम होगा।