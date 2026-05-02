राजस्थान के झुंझुनूं में 60 मिनट के लिए अफसर बने मनोज, कुर्सी संभाली… माला पहनी और तुरंत रिटायर
कभी-कभी हकीकत भी फिल्मों से ज्यादा दिलचस्प हो जाती है और झुंझुनूं में गुरुवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां शिक्षा विभाग में एक ऐसा ‘सीन’ खेला गया, जिसने लोगों को सीधे फिल्म नायक और उसके ‘वन डे सीएम’ अनिल कपूर की याद दिला दी।
कभी-कभी हकीकत भी फिल्मों से ज्यादा दिलचस्प हो जाती है और झुंझुनूं में गुरुवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां शिक्षा विभाग में एक ऐसा ‘सीन’ खेला गया, जिसने लोगों को सीधे फिल्म नायक और उसके ‘वन डे सीएम’ अनिल कपूर की याद दिला दी। फर्क बस इतना कि वहां एक दिन में सिस्टम हिल गया था, और यहां एक घंटे में कहानी ही खत्म हो गई।
मनोज कुमार ढाका एक ऐसा नाम जो पहले ही विवाद और कोर्ट-कचहरी के फेर में था अचानक सुर्खियों में आ गया। गुरुवार शाम 5 बजे उन्होंने झुंझुनूं में प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) की कुर्सी संभाली। माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो। कुर्सी सजी, लोग जुटे, फूल-मालाएं आईं, कैमरे चमके… लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी।
घड़ी की सुइयां जैसे ही आगे बढ़ीं, पूरा ‘सरकारी ड्रामा’ फास्ट ट्रैक पर दौड़ पड़ा। जॉइनिंग हुई, बधाइयां मिलीं, फोटो सेशन हुआ और देखते ही देखते एक घंटा गुजर गया। ठीक शाम 6 बजे, ढाका उसी कुर्सी से रिटायर हो गए, जिस पर बैठने के लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी।
न फाइलें खुलीं, न फैसले हुए बस कुर्सी संभाली और फिर छोड़ दी। जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर देखा हो, लेकिन पूरी फिल्म रिलीज ही न हुई हो।
इस कहानी का बैकग्राउंड भी कम सिनेमाई नहीं है। मई 2025 में बैकडोर ट्रांसफर के आरोपों के चलते ढाका को निलंबित किया गया था। मामला कोर्ट पहुंचा और नवंबर 2025 में उन्हें राहत मिल गई। लेकिन सिस्टम की सुस्ती ऐसी कि जॉइनिंग आदेश आते-आते महीनों निकल गए। आखिरकार जब आदेश आया, तब तक रिटायरमेंट दरवाजे पर खड़ा था।
शाम 4:30 बजे आदेश जारी हुए, 5 बजे जॉइनिंग हुई और 6 बजे विदाई यानी पूरा करियर का एक अहम मोमेंट सिर्फ 60 मिनट में सिमट गया।
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस अधिकारी से उन्होंने चार्ज लिया, उसी को एक घंटे बाद वापस सौंप भी दिया। यानी कुर्सी वही, लोग वही बस वक्त बदल गया।
अब यह पूरा घटनाक्रम जिलेभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग इसे “60 मिनट का अफसर” और “रीयल लाइफ नायक” कहकर शेयर कर रहे हैं। वहीं, प्रशासनिक सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं अगर कोर्ट से राहत पहले मिल चुकी थी, तो जॉइनिंग में इतनी देरी क्यों?
झुंझुनूं का यह किस्सा अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम की चाल और समय की विडंबना का प्रतीक बन गया है। यहां ‘नायक’ वाला सीन जरूर दोहराया गया, लेकिन बिना एक्शन, बिना फैसलों और बिना बदलाव के।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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