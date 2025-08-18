jhalawar school accident rajasthan high court notice central state government ncpcr झालावाड़ स्कूल हादसे पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: केंद्र-राज्य सरकार और NCPCR से 14 बिंदुओं पर जवाब तलब, Jaipur Hindi News - Hindustan
झालावाड़ स्कूल हादसे पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: केंद्र-राज्य सरकार और NCPCR से 14 बिंदुओं पर जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ जिले में स्कूल बिल्डिंग गिरने से सात मासूम बच्चों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) को नोटिस जारी कर 14 बिंदुओं पर जवाब मांगा है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 18 Aug 2025 07:27 PM
राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ जिले में स्कूल बिल्डिंग गिरने से सात मासूम बच्चों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) को नोटिस जारी कर 14 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि सुरक्षा मानकों और पहले से बने नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे एक स्पेशल बेंच के पास रेफर कर दिया है। अदालत ने इस सुनवाई को अर्जेंट मानते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अदालत ने सरकार से पूछे सख्त सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने कई गंभीर बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। इनमें मुख्य सवाल शामिल हैं—

झालावाड़ की घटना क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

पहले से बने सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच्चों की जान बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

हाईकोर्ट ने साफ किया कि इन सवालों पर सरकार को चार दिन के भीतर विस्तृत जवाब देना ही होगा।

NCPCR की दलील

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से अधिवक्ता वागीश कुमार सिंह पेश हुए। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि झालावाड़ की घटना के अलावा जैसलमेर, उदयपुर और बूंदी में भी स्कूल भवनों से जुड़े हादसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाओं को अदालत के समक्ष रखा जाएगा ताकि बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए जा सकें।

हर जिले में कमेटी बनाने का सुझाव

अदालत ने इस मामले में सुझाव भी दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हर जिले में एक कमेटी गठित की जाए जो स्कूल भवनों की नियमित मॉनिटरिंग करे। कोर्ट ने माना कि अगर समय पर बिल्डिंग्स की जांच होती रहेगी तो इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सकेगा।

22 अगस्त को अहम सुनवाई

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसे लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

