jhalawar school accident farmer sacrifice builds school lives in hut rajasthan झालावाड़ हादसे के बाद किसान ने छोड़ा पक्का घर, बनाया स्कूल; खुद परिवार संग झोपड़ी में रहने लगा, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjhalawar school accident farmer sacrifice builds school lives in hut rajasthan

झालावाड़ हादसे के बाद किसान ने छोड़ा पक्का घर, बनाया स्कूल; खुद परिवार संग झोपड़ी में रहने लगा

झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक गरीब किसान की कहानी आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते महीने हुए दर्दनाक हादसे में पिपलोदी स्कूल की जर्जर इमारत गिर गई थी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, झालावाड़Tue, 19 Aug 2025 10:16 AM
share Share
Follow Us on
झालावाड़ हादसे के बाद किसान ने छोड़ा पक्का घर, बनाया स्कूल; खुद परिवार संग झोपड़ी में रहने लगा

झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में एक गरीब किसान की कहानी आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते महीने हुए दर्दनाक हादसे में पिपलोदी स्कूल की जर्जर इमारत गिर गई थी, जिसमें मासूम बच्चों की जान चली गई। हादसे के बाद प्रशासन ने स्कूल भवन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, लेकिन इसके बाद गांव के सामने बच्चों की पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया। सवाल यह था कि अब बच्चे कहां पढ़ेंगे? इसी बीच गांव के एक साधारण किसान ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया।

गांव के आदिवासी भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मोर सिंह खुद निरक्षर हैं। खेती-बाड़ी कर जैसे-तैसे परिवार का गुजर-बसर करने वाले इस गरीब किसान ने शिक्षा का महत्व भले खुद महसूस न किया हो, लेकिन वे चाहते थे कि गांव के बच्चे उनकी तरह अनपढ़ न रह जाएं। जब उन्होंने देखा कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक सकती है तो उन्होंने अपने पुश्तैनी पक्के मकान का दरवाजा बच्चों के लिए खोल दिया। जिस घर में उनका पूरा परिवार रहता था, उसी घर को उन्होंने स्कूल चलाने के लिए शिक्षा विभाग को समर्पित कर दिया।

मोर सिंह का कहना है कि शिक्षा विभाग कब नया भवन बनाएगा, कब बच्चे फिर से सुरक्षित कक्षाओं में बैठ पाएंगे, यह कोई नहीं जानता। लेकिन बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आए, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। खुद और अपने आठ सदस्यीय परिवार को उन्होंने खेत के पास लकड़ी और बरसाती तिरपाल से बनी टापरी में शिफ्ट कर लिया। पक्के मकान से झोपड़ी में आकर रहना आसान नहीं था, मगर मोर सिंह ने इस बलिदान को बिना किसी हिचक के स्वीकार किया।

गांव के लोग बताते हैं कि मोर सिंह का यह निर्णय अचानक लिया गया लेकिन इसमें गहरी सोच छिपी थी। उनका मानना है कि बच्चे अगर शिक्षा से दूर हो गए तो गांव हमेशा पिछड़ेपन का शिकार रहेगा। गांव में पढ़े-लिखे लोगों की कमी है और अशिक्षा ही गरीबी और बेबसी की सबसे बड़ी वजह है। इसी सोच के चलते उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी—अपना घर—गांव के बच्चों के लिए दान कर दिया।

25 जुलाई को हादसे के बाद से ही पिपलोदी के लोग चिंता में थे। कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे थे। जर्जर भवन गिरने की तस्वीरें और उसमें दबे बच्चों का दर्द गांव के लोगों की आंखों के सामने ताजा था। लेकिन मोर सिंह के इस कदम ने एक नई उम्मीद जगा दी। उनका घर अब बच्चों की पढ़ाई का केंद्र है। दीवारों पर अब पाठ्यपुस्तकों की गूंज सुनाई देती है और बरामदे में मासूम बच्चे मिलकर पढ़ते हैं।

इस गरीब किसान के त्याग को जिला प्रशासन ने भी सराहा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मोर सिंह को सम्मानित किया गया। मंच पर जब उनका नाम पुकारा गया तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस सोच के लिए था जो शिक्षा को सबसे ऊपर मानती है।

गांव के लोग कहते हैं कि मोर सिंह का यह कदम आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगा। यह सिर्फ मकान देने की बात नहीं है, यह शिक्षा के लिए किया गया ऐसा बलिदान है जो किसी भी इंसान को प्रेरित कर सकता है। एक निरक्षर किसान ने अपनी संवेदनशीलता और दूरदृष्टि से पूरे गांव को यह संदेश दिया कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है।

आज मोर सिंह और उनका परिवार झोपड़ी में रह रहा है, बारिश और गर्मी की मार झेल रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर गांव के बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ जाएंगे तो यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। उनकी यह त्यागपूर्ण कहानी बताती है कि सच्ची देशभक्ति और समाजसेवा क्या होती है।

Kisan Jhalawar

पिपलोदी गांव में स्कूल की घंटी अब मोर सिंह के घर से बजती है। बच्चे वहां न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि उस दीवारों से सीख भी रहे हैं, जिन्होंने त्याग और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल देखी है।

jhalawar School

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।