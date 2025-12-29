पुलिस की थर्ड डिग्री या हादसा? झालावाड़ में पुलिस कस्टडी के बाद युवक ने तोड़ा दम

संक्षेप: राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। चाकूबाजी के एक संदिग्ध मामले में हिरासत में लिए गए 20 वर्षीय युवक अनिल की कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। चाकूबाजी के एक संदिग्ध मामले में हिरासत में लिए गए 20 वर्षीय युवक अनिल की कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अनिल के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की बर्बरता ने उसकी जान ली है, जबकि पुलिस प्रशासन इसे भागने के दौरान हुई दुर्घटना बता रहा है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और अस्पताल से लेकर मोर्चरी तक भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।

आधी रात को घर से उठा ले गई थी पुलिस

मामला 18 दिसंबर का है, जब झालावाड़ की कच्ची बस्ती (जेल रोड) निवासी अनिल को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया था। परिजनों के अनुसार, पुलिसकर्मी देर रात घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर अनिल को जबरन अपने साथ ले गए। अनिल के भाई रवि का कहना है कि जब वे थाने पहुंचे, तो पुलिस ने अनिल के वहां होने से साफ इनकार कर दिया।

रवि ने रुंधे गले से बताया, “मेरे भाई ने किसी से लड़ाई नहीं की थी, वह मजदूरी करके पेट पालता था। पुलिस ने उसे चाकूबाजी के एक झूठे केस में फंसाया और थाने में उसे इस कदर पीटा कि उसकी टांग टूट गई। बाद में पुलिस उसे लावारिस हालत में अस्पताल छोड़कर भाग गई।”

इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों का सुसाइड का अल्टीमेटम

गंभीर हालत में अनिल को पहले झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे कोटा रेफर कर दिया। रविवार को करीब 10 दिनों के संघर्ष के बाद अनिल ने दम तोड़ दिया। भाई की मौत की खबर मिलते ही रवि ने सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रवि ने चेतावनी दी है कि यदि उन दो पुलिस वालों और उनके साथियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई जिन्हें वह पहचानता है, तो वह अस्पताल परिसर में ही आत्महत्या कर लेगा।

परिजनों का दावा है कि जिस चाकूबाजी के मामले में अनिल को पकड़ा गया था, उसके मुख्य आरोपी ने खुद पुलिस को बताया था कि अनिल का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। इसके बावजूद पुलिस ने अनिल को निशाना बनाया।

पुलिस का पक्ष: ‘भागने की कोशिश में गिरा अनिल’

दूसरी ओर, झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि 18 दिसंबर को हुई चाकूबाजी की घटना में अनिल नामजद आरोपी था। एसपी के मुताबिक, “जब पुलिस टीम अनिल को पकड़ने गई, तो उसने भागने की कोशिश की। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह गिर गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया।”

प्रशासन का तर्क है कि पुलिस ने मानवता दिखाते हुए उसे थाने ले जाने के बजाय सीधे अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचित किया। पुलिस के अनुसार, इलाज के दौरान उसकी मौत एक मेडिकल इमरजेंसी है, न कि पुलिसिया मारपीट का नतीजा।

क्या कहते हैं कानूनी और जमीनी हालात?

इस मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। मृतक के परिवार ने मांग की है कि:

* दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो।

* मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए।

* पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले।

वर्तमान में अनिल के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए झालावाड़ और कोटा के संबंधित इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

जवाबदेही की दरकार