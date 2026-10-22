झालावाड़ में 4 लाख रुपए लेकर नाबालिग बेटी की शादी कराई; पिता और मामा समेत 3 गिरफ्तार

एसपी अमित कुमार के मुताबिक, पुलिस ने 16 अक्टूबर को पूजा का पता लगाया। वह कथित तौर पर पाबंदियों के बीच रह रही थी और गंभीर मानसिक तनाव में थी। पुलिस उसे झालावाड़ के सखी वन स्टॉप सेंटर लेकर गई।

पूजा ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके पिता रमेश और मामा दिनेश ने उसकी इच्छा के खिलाफ विजय (बदला हुआ नाम) से उसकी शादी कराई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों रिश्तेदारों ने शादी के बदले विजय से 4 लाख रुपए लिए थे।

राजस्थान के झालावाड़ में नाबालिग बेटी की शादी के बदले 4 लाख रुपए लेने के आरोप में पुलिस ने उसके पिता और मामा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, लड़की की शादी 15 जून 2025 को उस समय कराई गई, जब उसकी उम्र महज 17 साल, 8 महीने और 20 दिन थी। आरोप है कि पिता और मामा ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी तय की और उम्र छिपाने के लिए शादी में निमंत्रण पत्र तक नहीं बांटे। मामले का खुलासा पति की हत्या की कथित साजिश की जांच के दौरान हुआ।

पति की हत्या की साजिश से खुला नाबालिग की शादी का मामला पुलिस के अनुसार, मामले की जांच 14 अक्टूबर को शुरू हुई थी। एक व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा और उसने पूजा (बदला हुआ नाम) के कुछ मैसेज दिखाए। इन मैसेज में कथित तौर पर पूजा ने अपने पति की हत्या करवाने के लिए मदद मांगी थी। व्यक्ति ने पुलिस को डिजिटल सबूत भी दिए, हालांकि वह औपचारिक शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत के अभाव में भी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को महिला की परिस्थितियों और उसकी शादी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलीं। इसके बाद यह मामला केवल पति की हत्या की कथित साजिश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नाबालिग की शादी और कथित सौदेबाजी के आरोप भी सामने आए।

17 साल की उम्र में कराई शादी, 4 लाख रुपए लेने का आरोप एसपी अमित कुमार के मुताबिक, पुलिस ने 16 अक्टूबर को पूजा का पता लगाया। वह कथित तौर पर पाबंदियों के बीच रह रही थी और गंभीर मानसिक तनाव में थी। पुलिस उसे झालावाड़ के सखी वन स्टॉप सेंटर लेकर गई। बाद में अदालत के सामने उसका बयान भी दर्ज कराया गया।

पूजा ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके पिता रमेश और मामा दिनेश ने उसकी इच्छा के खिलाफ विजय (बदला हुआ नाम) से उसकी शादी कराई थी। पुलिस के अनुसार, दोनों रिश्तेदारों ने शादी के बदले विजय से 4 लाख रुपए लिए थे। आरोप है कि लड़की की कम उम्र का खुलासा न हो, इसलिए शादी को गुप्त रखा गया और निमंत्रण पत्र भी नहीं बांटे गए।

शादी के 20 दिन बाद ही छोड़ दिया था ससुराल पुलिस के मुताबिक, पूजा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। परेशान होकर वह करीब 20 दिन बाद ही ससुराल छोड़कर चली गई। वह इस शादी को खत्म करना चाहती थी और अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी।

पुलिस ने जब उसे तलाश किया, तब उसने अपने परिवार के पास लौटने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वह बाल गृह में रही और बालिग होने तक वहीं रखी गई। बाद में उसके प्रेमी ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली, जिसके बाद पूजा अपने परिवार के पास लौट आई।

परिवार ने कहा- तुम्हें पहले ही बेच दिया है पूजा ने पुलिस को बताया कि वह लगातार अपने परिजनों से विजय को छोड़ने की अनुमति मांग रही थी। आरोप है कि इस पर परिवार के लोगों ने उससे कहा कि वे उसे पहले ही बेच चुके हैं। पुलिस के अनुसार, इसके बाद उसे कथित तौर पर दोबारा विजय के पास भेज दिया गया।

पूजा का आरोप है कि विजय उसे धमकी देता था कि यदि वह उसे छोड़कर गई तो उसके परिवार को आपराधिक मामलों में फंसा देगा। इस तरह वह पति और परिवार के दबाव के बीच फंसी रही।

भागने से रोकने के लिए स्टांप पेपर पर कराया समझौता पुलिस के मुताबिक, इस साल अगस्त से पहले पूजा ने एक बार फिर वहां से निकलने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद उसके परिवार ने नोटरी के सामने स्टांप पेपर पर उससे एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए।

एसपी अमित कुमार के अनुसार, कथित समझौते में शर्त रखी गई थी कि यदि पूजा किसी को बताए बिना घर छोड़ती है या भाग जाती है, तो उसके पिता को 4 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा उसकी आवाजाही और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लगाई गई थीं।

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