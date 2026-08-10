झालावाड़ के सरकारी स्कूल में घुसा बरसाती नाले का पानी, इंसानी चेन बनाकर मासूमों को बचाया

मनोहरथाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत टोडरी मीरा के झिकनी गांव में स्थित सरकारी स्कूल में अचानक बरसाती नाले का पानी घुस गया। बताया गया कि स्कूल में सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं चल रही थीं। इसी दौरान स्कूल के पास से गुजरने वाले बरसाती नाले में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया।

झालावाड़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नदी-नाले उफान पर हैं और कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मनोहरथाना क्षेत्र के झिकनी गांव में बरसाती नाले का पानी अचानक सरकारी स्कूल परिसर में घुस गया। स्कूल में मौजूद दर्जनों बच्चे पानी से घिर गए। हालात बिगड़ते देख शिक्षकों और ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

स्कूल में अचानक घुसा नाले का पानी झालावाड़ जिले में पिछले कुछ समय से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों और बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। इसी बीच मनोहरथाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत टोडरी मीरा के झिकनी गांव में स्थित सरकारी स्कूल में अचानक बरसाती नाले का पानी घुस गया।

बताया गया कि स्कूल में सामान्य दिनों की तरह कक्षाएं चल रही थीं। इसी दौरान स्कूल के पास से गुजरने वाले बरसाती नाले में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। कुछ ही देर में पानी स्कूल परिसर में पहुंच गया। देखते ही देखते स्कूल चारों तरफ से पानी से घिर गया। अचानक आई इस आफत से स्कूल में मौजूद बच्चे सहम गए।

बच्चों को निकालने के लिए बनाई इंसानी चेन स्कूल परिसर में पानी भरने की सूचना मिलते ही शिक्षकों और ग्रामीणों ने मोर्चा संभाल लिया। तेज बहाव के कारण बच्चों को अकेले बाहर निकालना बेहद जोखिम भरा था। ऐसे में शिक्षकों और ग्रामीणों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानी चेन बनाई।

तेज बहते पानी के बीच सावधानी से बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के दौरान शिक्षकों और ग्रामीणों को भी अपनी जान का खतरा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। काफी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

घटना के बाद बच्चों और अभिभावकों में दहशत का माहौल रहा। राहत की बात यह रही कि समय रहते बच्चों को स्कूल से सुरक्षित निकाल लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

बाइक समेत बह गए शिक्षक, पेड़ की टहनी पकड़कर बचाई जान जिले में भारी बारिश के कारण सिर्फ स्कूल ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि कई जगह लोग तेज पानी के बीच फंस गए। भालता क्षेत्र में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। बोरखेड़ी गुजरान तिराहे के पास घाटोली सरकारी स्कूल के शिक्षक बंकट कुमार मोटरसाइकिल से जा रहे थे।

इसी दौरान रास्ते में खाल में तेज पानी का बहाव आ गया। पानी की चपेट में आने से उनकी मोटरसाइकिल बह गई। शिक्षक ने किसी तरह खुद को संभाला और पानी के बीच मौजूद एक पेड़ की टहनी पकड़कर लटक गए। तेज बहाव के कारण उनके लिए वहां से निकलना मुश्किल हो गया।

जेसीबी के पंजे पर चढ़कर पुलिस ने किया रेस्क्यू शिक्षक के पानी में फंसने की सूचना मिलते ही भालता थानाधिकारी रमेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क पर करीब एक किलोमीटर तक पानी भरा हुआ था और बहाव काफी तेज था।

स्थिति को देखते हुए थानाधिकारी निर्माण कार्य में लगी जेसीबी की मदद से शिक्षक तक पहुंचे। रमेश सिंह जेसीबी के पंजे पर चढ़कर उफनते पानी के बीच आगे बढ़े और शिक्षक का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस रेस्क्यू के दौरान पुलिस टीम को भी काफी जोखिम उठाना पड़ा।

कई इलाकों में सड़कें जलमग्न भारी बारिश के कारण झालावाड़ जिले के बकानी और सुनेल क्षेत्र में भी कई जगह जलभराव और तेज पानी के बहाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ स्थानों पर वाहन पानी के तेज बहाव में फंसने और बहने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिले के कई मुख्य मार्गों पर पानी भरने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है।