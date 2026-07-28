जनधन योजना में UP नंबर-1 तो राजस्थान टॉप-4 पर; खातों में ₹24,933 करोड़

राजस्थान का चौथे स्थान पर पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों तक पहुंच रहा है।

राजस्थान का चौथे स्थान पर पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों तक पहुंच रहा है।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के क्षेत्र में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अब 3.86 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं, जिनमें ₹24,933.35 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय (CMO) ने भी इन आंकड़ों को साझा करते हुए इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

जमा राशि के मामले में चौथे नंबर पर राजस्थान वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनधन खातों में जमा राशि के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। यूपी के खातों में ₹67,206.59 करोड़ जमा हैं। इसके बाद बिहार ₹30,760.45 करोड़ के साथ दूसरे और पश्चिम बंगाल ₹25,485.44 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। राजस्थान ₹24,933.35 करोड़ की जमा राशि के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र ₹22,031.73 करोड़ के साथ पांचवें नंबर पर है।

राजस्थान का चौथे स्थान पर पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों तक पहुंच रहा है।

3.86 करोड़ खातों में 2.19 करोड़ महिलाओं के जनधन योजना में राजस्थान की एक और बड़ी उपलब्धि महिलाओं की भागीदारी है। राज्य में मौजूद 3.86 करोड़ जनधन खातों में से 2.19 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं। यानी कुल खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत 56 प्रतिशत से भी अधिक है।

CMO के अनुसार, जनधन योजना ने महिलाओं, खासकर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है और वे सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खातों में मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका काफी हद तक समाप्त हुई है।

रुपे कार्ड से लेकर ₹10 हजार तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा साल 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाताधारकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। राजस्थान में अब तक 2.87 करोड़ से अधिक RuPay डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लाभार्थियों को जीरो-बैलेंस बैंक खाता, ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और पात्र खाताधारकों को ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

इन सुविधाओं के कारण ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ा है और डिजिटल भुगतान को मजबूती मिली है।

देशभर में ₹2.67 लाख करोड़ से अधिक जमा राशि वित्त मंत्रालय के अनुसार, देशभर में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में कुल जमा राशि ₹2.67 लाख करोड़ से अधिक हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले एक दशक में जनधन योजना ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। इससे बचत की आदत विकसित हुई है और सरकारी सहायता सीधे लोगों तक पहुंचने लगी है।