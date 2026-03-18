जालोर में दर्दनाक हादसा: ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर पलटा, आग में जिंदा जला व्यक्ति
राजस्थान के जालोर जिले में बुधवार को एक भयावह सड़क हादसा सामने आया, जहां ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर के पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई।
राजस्थान के जालोर जिले में बुधवार को एक भयावह सड़क हादसा सामने आया, जहां ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर के पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर हुई, जहां कुछ ही पलों में पूरा टैंकर आग की लपटों में घिर गया।
अनियंत्रित होकर पलटा टैंकर, आग ने लिया विकराल रूप
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टैंकर तेज रफ्तार में था और अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। इससे टैंकर सड़क किनारे पलट गया। पलटते ही उसमें भरे ज्वलनशील पदार्थ ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पूरा वाहन जलने लगा।
बाहर निकलने का नहीं मिला मौका, अंदर ही फंसा रहा व्यक्ति
हादसे के दौरान टैंकर में मौजूद व्यक्ति को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। वह अंदर ही फंस गया और जिंदा जल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी।
दमकल की टीम ने एक घंटे में पाया आग पर काबू
सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद टैंकर के अंदर से पूरी तरह जला हुआ शव बाहर निकाला गया।
मृतक की पहचान के प्रयास, हादसे के कारणों की जांच शुरू
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर टैंकर के अनियंत्रित होने को कारण माना जा रहा है, लेकिन यह भी जांच की जा रही है कि वाहन में लदा ज्वलनशील पदार्थ क्या था और सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं।
हादसे से यातायात प्रभावित, बाद में बहाल हुआ संचालन
हादसे के चलते एनएच-48 पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को डायवर्ट किया, जिससे लंबा जाम नहीं लगा। बाद में स्थिति सामान्य होने पर यातायात को फिर से शुरू कर दिया गया।
प्रशासन की अपील- हादसे के दौरान भीड़ न लगाएं
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के हादसों के दौरान मौके पर भीड़ न लगाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। साथ ही, ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन में सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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