जालौर में महिलाओं के स्मार्टफोन पर पाबंदी का प्रस्ताव वापस, पंचों ने दी ये सफाई

राजस्थान के जालौर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ समाज के पंचों द्वारा महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के कथित 'तुगलक्की फरमान' को लेकर मचा बवाल अब शांत होता दिख रहा है। समाज के पंच-पटेलों ने कदम पीछे खींच लिए हैं और विवादित प्रस्ताव को पूरी तरह वापस लेने का ऐलान कर दिया है।

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जालौर के सुंधा पट्टी क्षेत्र के 15 गांवों की एक बैठक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में चौधरी समाज के पंचों द्वारा महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही थी। खबर फैलते ही इसे व्यक्तिगत आजादी पर प्रहार और पिछड़ी मानसिकता का प्रतीक मानकर तीखी आलोचना शुरू हो गई। प्रशासन और मीडिया के सक्रिय होते ही समाज के बुजुर्गों और पंचों ने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

विवाद बढ़ता देख समाज के पंच सुजानाराम और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह कोई थोपा गया 'फरमान' नहीं था। उन्होंने बताया कि रविवार को हुई बैठक में कुछ महिलाओं की ओर से ही बच्चों के बिगड़ते भविष्य को लेकर चिंता जताई गई थी। पंचों के अनुसार:

"यह समाज के समक्ष रखा गया एकमात्र सुझाव था, जिस पर 26 जनवरी 2026 को अंतिम निर्णय लिया जाना था। हमने इसे लागू नहीं किया था, बल्कि केवल समाज के लोगों से राय मांगी थी।

समाज के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। पंचों ने निम्नलिखित बिंदुओं को आधार बनाकर यह प्रस्ताव रखा था:

* बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा: बच्चे स्कूल से आने के बाद होमवर्क करने के बजाय गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनकी आँखों और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

* साइबर अपराध: छोटे बच्चों और कम जागरूक लोगों के हाथों में मोबाइल होने से परिवार साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं।

* अश्लील विज्ञापन: सोशल मीडिया पर आने वाले आपत्तिजनक विज्ञापनों से मासूमों की मानसिकता दूषित होने का डर।

पंचों ने यह भी साफ किया कि उनका उद्देश्य शिक्षा में बाधा डालना नहीं था। यदि बेटियों को पढ़ाई के लिए मोबाइल की आवश्यकता होती, तो वे घर पर रहकर इसका उपयोग कर सकती थीं।