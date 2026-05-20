जालोर में इनकम टैक्स ऑफिसर के डॉक्टर बेटे ने किया सुसाइड

राजस्थान के जालोर जिले में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। शहर के शिवाजी नगर इलाके में रहने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर के इकलौते बेटे ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

राजस्थान के जालोर जिले में बुधवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। शहर के शिवाजी नगर इलाके में रहने वाले इनकम टैक्स ऑफिसर के इकलौते बेटे ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बना था। घटना का पता उस समय चला जब उसकी मां सब्जी लेकर घर लौटी और काफी आवाज लगाने के बाद भी बेटे ने गेट नहीं खोला।

जानकारी के अनुसार, युवक की मां ने पहले खुद दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पड़ोसियों और मकान मालिक के परिवार को बुलाया गया। इसके बाद सभी ने मिलकर गेट तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। युवक घर के अंदर फंदे पर लटका हुआ था।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। परिजन और पड़ोसियों की मदद से युवक को तुरंत नीचे उतारा गया और जालोर के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद अस्पताल की मॉर्च्यूरी के बाहर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। माता-पिता एक-दूसरे को संभालते नजर आए। बेटे की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। इलाके में भी घटना के बाद शोक का माहौल है।

जालोर में पोस्टेड हैं युवक के पिता कोतवाली थाने के हेड कॉन्स्टेबल मांगीलाल के अनुसार, मृतक की पहचान ऋषभ भाटी (25) के रूप में हुई है। उसके पिता राजेश भाटी आयकर विभाग में इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। मूल रूप से परिवार पाली जिले की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में राजेश भाटी की पोस्टिंग जालोर में होने के कारण परिवार शिवाजी नगर में किराए के मकान में रह रहा था।

पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह राजेश भाटी रोजाना की तरह ऑफिस चले गए थे। घर पर ऋषभ और उसकी मां मौजूद थे। दोपहर में मां सब्जी लेने बाजार गई थीं। करीब डेढ़ बजे लौटने पर घर का गेट अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज लगाने और फोन करने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो आसपास के लोगों को बुलाया गया।

हाल ही में पूरी की थी एमबीबीएस की पढ़ाई पुलिस जांच में सामने आया है कि ऋषभ ने हाल ही में उदयपुर के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। उसकी एक बहन भी है, जो फिलहाल कोटा में पढ़ाई कर रही है।

फिलहाल युवक के आत्महत्या करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके से कोई सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि नहीं की है। मामले में शुरुआती जांच की जा रही है। वहीं परिजनों की ओर से अभी तक किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है।