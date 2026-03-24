क्यों अचानक अलर्ट मोड पर जैसलमेर? 11 पॉइंट्स पर सायरन टेस्टिंग का प्लान
जैसलमेर शहर में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में 27 मार्च को सुबह 11 बजे जैसलमेर शहर के 11 प्रमुख स्थानों पर एक साथ सायरन बजाकर उनकी टेस्टिंग की जाएगी।
जैसलमेर शहर में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में 27 मार्च को सुबह 11 बजे जैसलमेर शहर के 11 प्रमुख स्थानों पर एक साथ सायरन बजाकर उनकी टेस्टिंग की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि यह केवल एक तकनीकी अभ्यास है और आमजन को इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
11 स्थानों पर लगाए गए आधुनिक सायरन सिस्टम
जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार शहर के अलग-अलग हिस्सों में अत्याधुनिक ‘GSM-कंट्रोल्ड हूपर एवं लाउडस्पीकर सिस्टम’ स्थापित किए गए हैं। इन सायरनों का उद्देश्य किसी भी आपदा, आगजनी या आपात स्थिति के दौरान शहरवासियों को तुरंत अलर्ट करना है। यह सिस्टम आधुनिक तकनीक से लैस है और दूर से भी संचालित किया जा सकता है।
27 मार्च को सुबह 11 बजे होगी एक साथ टेस्टिंग
नगर परिषद जैसलमेर के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इन सायरनों की कार्यक्षमता जांचने के लिए 27 मार्च को सुबह 11 बजे पूरे शहर में एक साथ टेस्टिंग की जाएगी। इस दौरान सभी 11 स्थानों पर सायरन बजेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम किसी भी आपात स्थिति में सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं।
प्रशासन ने कहा—डरने की जरूरत नहीं
आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सायरन की आवाज सुनकर किसी भी प्रकार का पैनिक न करें। यह केवल एक रूटीन तकनीकी जांच है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभ्यास का किसी भी वास्तविक आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं है।
आपदा के समय तुरंत अलर्ट करेगा सिस्टम
प्रशासन के अनुसार, इन सायरनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी बड़ी आपदा या आपातकालीन गतिविधि के समय आम जनता को तुरंत सूचना दी जा सके। GSM तकनीक पर आधारित होने के कारण इन सायरनों को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर पूरे शहर में एक साथ अलर्ट जारी किया जा सकेगा।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल
प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आधुनिक सिस्टम से शहर की आपदा प्रबंधन क्षमता में काफी सुधार होगा। समय रहते अलर्ट मिलने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने और आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। यह पहल शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
शांति बनाए रखने की अपील
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि 27 मार्च को सुबह 11 बजे सायरन बजने पर शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही प्रशासन का सहयोग करें ताकि यह टेस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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