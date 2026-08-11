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जैसलमेर में 17 बच्चों से भरी चलती स्कूल बस में लगी आग

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
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बस से धुआं निकलने के बाद आग की लपटें तेजी से बढ़ीं। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की।

जैसलमेर में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां 17 बच्चों को लेकर जा रही एक चलती स्कूल बस में अचानक आग लग गई। बस के इंजन वाले हिस्से से धुआं उठता देखकर ड्राइवर ने तत्काल बस रोक दी और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बस पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई। हालांकि राहत की बात रही कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई।

हादसा सदर थाना इलाके में धऊवा गांव के पास मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने तक बस का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था।

इंजन से अचानक उठने लगा धुआं

सदर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार सीरवी ने बताया कि स्कूल बस पिथला गांव से बच्चों को लेकर डाबला रोड स्थित एसएम पब्लिक स्कूल जा रही थी। स्कूल शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। बस में कुल 17 बच्चे सवार थे।

थाना प्रभारी के अनुसार, बस धऊवा गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान सड़क पर बने एक गड्ढे में बस का आगे का पहिया चला गया। इससे बस को अचानक तेज झटका लगा। इसके कुछ ही देर बाद इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलता दिखाई दिया।

ड्राइवर ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया। इसके बाद उसने बस का गेट खोला और सभी बच्चों को एक-एक कर बाहर निकालना शुरू किया। बच्चों को बस से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसी दौरान बस में लगी आग तेजी से फैलने लगी।

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कुछ ही मिनट में आग का गोला बनी बस

बस से धुआं निकलने के बाद आग की लपटें तेजी से बढ़ीं। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की।

घटना की सूचना पुलिस और नगर परिषद के अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस का अधिकांश हिस्सा जल चुका था।

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बच्चों के बैग और किताबें भी जलीं

हादसे में बस में रखे बच्चों के स्कूल बैग, किताबें और अन्य सामान भी जल गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के बाद पुलिस ने बच्चों को उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार सीरवी ने बताया कि सभी 17 बच्चे सुरक्षित हैं और किसी बच्चे को चोट नहीं आई है।

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शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जांच में बस में आग लगने का कारण वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी आग लगने के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

समय रहते ड्राइवर की सूझबूझ और तत्परता से सभी बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया गया। अगर बच्चों को बाहर निकालने में कुछ और समय लगता तो हादसा गंभीर रूप ले सकता था। स्थानीय लोगों ने भी घटना के दौरान मदद की।

फिलहाल पुलिस बस की तकनीकी स्थिति और आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद स्कूल बसों की सुरक्षा और उनकी नियमित तकनीकी जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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