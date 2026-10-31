आंटी आज दूध नहीं लेना गांव जाएंगे; जैसलमेर में मां-बेटे ने किया सुसाइड
पुलिस के मुताबिक, सोनू कंवर (38) अपने 16 साल के बेटे दक्षवर्धन के साथ रहती थीं। शनिवार सुबह करीब 6 बजे दूध बेचने वाला घर पहुंचा तो पड़ोस में रहने वाली महिला ने सोनू कंवर को फोन किया।
जैसलमेर में मां-बेटे की मौत की एक घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। मां ने पड़ोस में रहने वाली महिला से फोन पर कहा था कि आज दूध नहीं लेना, गांव जाएंगे। कुछ घंटे बाद मां और 16 साल के बेटे के शव घर के अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले। घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे शहर कोतवाली थाना इलाके की लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल दोनों की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
सुबह फोन पर कही थी गांव जाने की बात
पुलिस के मुताबिक, सोनू कंवर (38) अपने 16 साल के बेटे दक्षवर्धन के साथ रहती थीं। शनिवार सुबह करीब 6 बजे दूध बेचने वाला घर पहुंचा तो पड़ोस में रहने वाली महिला ने सोनू कंवर को फोन किया। इस दौरान दक्षवर्धन ने फोन उठाया और महिला से कहा, ‘आंटी, आज दूध नहीं लेना... गांव जाएंगे।’
इस बातचीत के बाद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में घर के अंदर मां-बेटे के शव मिलेंगे। पुलिस अब घटना से जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है।
चाचा को भी किया था फोन, लेकिन नहीं उठा कॉल
एसएचओ प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे दक्षवर्धन ने गांधी कॉलोनी में रहने वाले अपने चाचा दौलत सिंह को फोन किया था। हालांकि, उस समय चाचा फोन नहीं उठा सके।
दोपहर में दौलत सिंह ने सोनू कंवर को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को इसकी जानकारी दी। दौलत सिंह की पत्नी ने सोनू कंवर के पड़ोस में रहने वाली महिला को फोन कर घर के बारे में पता करने के लिए कहा।
खिड़की तोड़कर घर में घुसे, अलग-अलग कमरों में मिले शव
दोपहर करीब 12:30 बजे दौलत सिंह घर पहुंचे। काफी कोशिश के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद से खिड़की तोड़ी और घर के अंदर दाखिल हुए।
घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में सोनू कंवर का शव चुन्नी से बने फंदे पर लटका मिला। वहीं, फर्स्ट फ्लोर के कमरे में दक्षवर्धन का शव रस्सी से बने फंदे पर लटका हुआ था। दोनों को इस हालत में देखकर परिवार और पड़ोसियों के होश उड़ गए।
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया।
तीन साल पहले हादसे में हुई थी पिता की मौत
पुलिस के अनुसार, दक्षवर्धन नौवीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता भंवर सिंह की करीब तीन साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। भंवर सिंह विंडमिल कंपनी गमेशा में इंजीनियर थे।
भंवर सिंह मूल रूप से नागौर के रहने वाले थे, जबकि सोनू कंवर पोकरण की रहने वाली थीं। परिवार का खर्च भंवर सिंह की पेंशन से चलता था।
मौत की वजह अब तक साफ नहीं
एसएचओ प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि मां-बेटे की मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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