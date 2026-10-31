आंटी आज दूध नहीं लेना गांव जाएंगे; जैसलमेर में मां-बेटे ने किया सुसाइड

पुलिस के मुताबिक, सोनू कंवर (38) अपने 16 साल के बेटे दक्षवर्धन के साथ रहती थीं। शनिवार सुबह करीब 6 बजे दूध बेचने वाला घर पहुंचा तो पड़ोस में रहने वाली महिला ने सोनू कंवर को फोन किया।

घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में सोनू कंवर का शव चुन्नी से बने फंदे पर लटका मिला। वहीं, फर्स्ट फ्लोर के कमरे में दक्षवर्धन का शव रस्सी से बने फंदे पर लटका हुआ था।

जैसलमेर में मां-बेटे की मौत की एक घटना ने हर किसी को झकझोर दिया। मां ने पड़ोस में रहने वाली महिला से फोन पर कहा था कि आज दूध नहीं लेना, गांव जाएंगे। कुछ घंटे बाद मां और 16 साल के बेटे के शव घर के अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके मिले। घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे शहर कोतवाली थाना इलाके की लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल दोनों की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

सुबह फोन पर कही थी गांव जाने की बात पुलिस के मुताबिक, सोनू कंवर (38) अपने 16 साल के बेटे दक्षवर्धन के साथ रहती थीं। शनिवार सुबह करीब 6 बजे दूध बेचने वाला घर पहुंचा तो पड़ोस में रहने वाली महिला ने सोनू कंवर को फोन किया। इस दौरान दक्षवर्धन ने फोन उठाया और महिला से कहा, ‘आंटी, आज दूध नहीं लेना... गांव जाएंगे।’

इस बातचीत के बाद किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में घर के अंदर मां-बेटे के शव मिलेंगे। पुलिस अब घटना से जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है।

चाचा को भी किया था फोन, लेकिन नहीं उठा कॉल एसएचओ प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे दक्षवर्धन ने गांधी कॉलोनी में रहने वाले अपने चाचा दौलत सिंह को फोन किया था। हालांकि, उस समय चाचा फोन नहीं उठा सके।

दोपहर में दौलत सिंह ने सोनू कंवर को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को इसकी जानकारी दी। दौलत सिंह की पत्नी ने सोनू कंवर के पड़ोस में रहने वाली महिला को फोन कर घर के बारे में पता करने के लिए कहा।

खिड़की तोड़कर घर में घुसे, अलग-अलग कमरों में मिले शव दोपहर करीब 12:30 बजे दौलत सिंह घर पहुंचे। काफी कोशिश के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद से खिड़की तोड़ी और घर के अंदर दाखिल हुए।

घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में सोनू कंवर का शव चुन्नी से बने फंदे पर लटका मिला। वहीं, फर्स्ट फ्लोर के कमरे में दक्षवर्धन का शव रस्सी से बने फंदे पर लटका हुआ था। दोनों को इस हालत में देखकर परिवार और पड़ोसियों के होश उड़ गए।

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया।

तीन साल पहले हादसे में हुई थी पिता की मौत पुलिस के अनुसार, दक्षवर्धन नौवीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता भंवर सिंह की करीब तीन साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। भंवर सिंह विंडमिल कंपनी गमेशा में इंजीनियर थे।

भंवर सिंह मूल रूप से नागौर के रहने वाले थे, जबकि सोनू कंवर पोकरण की रहने वाली थीं। परिवार का खर्च भंवर सिंह की पेंशन से चलता था।