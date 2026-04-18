जैसलमेर में बुजुर्ग दंपति की घर में संदिग्ध हालात में मौत

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग दंपति मृत अवस्था में अपने ही घर में पाए गए। घटना मोहानगढ़ क्षेत्र की है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग दंपति मृत अवस्था में अपने ही घर में पाए गए। घटना मोहानगढ़ क्षेत्र की है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। प्रारंभिक जांच में लूट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है।

अकेले रहते थे दंपति, भतीजे ने खोला राज पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 90 वर्षीय लाखाराम और उनकी 85 वर्षीय पत्नी रेशमा के रूप में हुई है। दंपति के कोई संतान नहीं थी और वे लंबे समय से अकेले ही अपने घर में रह रहे थे। शनिवार सुबह इस घटना का खुलासा तब हुआ जब उनका भतीजा हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंचा। घर के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

घर के अंदर-बाहर अलग-अलग जगह मिले शव मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि लाखाराम का शव घर के आंगन में पड़ा हुआ था, जबकि उनकी पत्नी रेशमा का शव घर के अंदर कमरे में मिला। दोनों के शवों की स्थिति को देखकर प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

चांदी की पायल गायब, पैरों के निशान से बढ़ा शक जांच के दौरान एक अहम बात सामने आई कि रेशमा के पैरों में पहनी हुई चांदी की पायल गायब थीं। इसके अलावा घर के आसपास कुछ संदिग्ध पैरों के निशान भी मिले हैं। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस को शक है कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर पहले लूटपाट की और विरोध करने पर दंपति की हत्या कर दी।

पुलिस ने शुरू की गहन जांच, पोस्टमार्टम कराया गया मोहानगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम डेलू ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके।

इलाके में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग इस वारदात से स्तब्ध हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है, जिससे लोगों में भय व्याप्त है।