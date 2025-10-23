एक वारदात जिसने हिला दिया रेगिस्तान,राजस्थान पुलिस ने 600 किलोमीटर पीछा कर यूँ खोली परते

संक्षेप: जैसलमेर के शांत मोहनगढ़ इलाके में 20 अक्टूबर की रात वह भयावह सन्नाटा पसरा जब व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेंवतराम की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

जैसलमेर के शांत मोहनगढ़ इलाके में 20 अक्टूबर की रात वह भयावह सन्नाटा पसरा जब व्यापारी मदनलाल सारस्वत और उनके मुनीम रेंवतराम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से गला रेतकर की गई इस दोहरी हत्या ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। व्यापारियों में खौफ था, लोगों की जुबान पर एक ही सवाल — “आखिर इतनी निर्दयता क्यों?”

रात ढलने के साथ ही अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और नकदी के साथ व्यापारी की ऑल्टो कार लूटकर फरार हो गए। अगली सुबह, जब व्यापारी के बेटे पंकज कुमार सारस्वत को पिता से कोई संपर्क नहीं हुआ, तो चिंता ने बेचैनी में बदल गई। घर से दुकान तक तलाश के बाद जब दोनों की लाशें मिलीं, तो मोहनगढ़ का सन्नाटा चीत्कार में बदल गया।

वारदात की खबर मिलते ही जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी कमान खुद संभाली और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की। टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, सीओ नाचना गजेंद्र सिंह चंपावत, पोकरण सीओ भवानी सिंह, और मोहनगढ़ थानाधिकारी नाथु सिंह जैसे अधिकारी शामिल किए गए।

एफएसएल और डॉग स्क्वॉड टीम को बुलाया गया। रेत में मिले पैरों के निशान, खून के छींटे, और टूटी हुई चप्पल — हर एक सुराग को ध्यान से परखा गया। लेकिन शुरुआत में कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा।

एसपी शिवहरे ने तय किया — “अब यह केस सिर्फ जैसलमेर का नहीं, राजस्थान की साख का सवाल है।”

करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई, जिन्होंने दिन-रात एक कर दिया।

टीम ने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लगभग 600 किलोमीटर तक फैले CCTV फुटेज खंगाले।

कई होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप और हाईवे कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई।

इस दौरान तकनीकी सेल ने मोबाइल लोकेशन और वाहन ट्रैकिंग के जरिए एक संदिग्ध पंजाब की ओर भागने की जानकारी जुटाई। सुरागों की डोर वहीं से मजबूत होती चली गई।

एएसपी पोकरण के नेतृत्व में बनी एक विशेष टीम ने नाचना एसएचओ भूट्टाराम, फलसुण्ड एसएचओ अमराराम और टेक्निकल प्रभारी भीमराव सिंह के साथ पंजाब की सीमाओं में दबिशें शुरू कीं।

आख़िरकार, फरीद खेड़ा (जिला मुक्तसर, पंजाब) में टीम ने मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह (29 वर्ष) को धर दबोचा। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया।

गुरप्रीत के पास से लूटी गई ऑल्टो कार भी बरामद कर ली गई। पुलिस के लिए यह न सिर्फ राहत की खबर थी, बल्कि 96 घंटों की लगातार भागदौड़ का नतीजा भी।

जैसलमेर पुलिस अब बाकी बचे सहयोगियों की तलाश में जुटी है। कई राज्यों में टीमें सक्रिय हैं।