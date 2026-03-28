जैसलमेर में डिजिटल कवच तैयार; ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर गूंजे सायरन

भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले जैसलमेर में शुक्रवार सुबह अचानक सायरन की गूंज सुनाई दी, जिससे एक पल के लिए शहरवासी चौंक गए।

भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले जैसलमेर में शुक्रवार सुबह अचानक सायरन की गूंज सुनाई दी, जिससे एक पल के लिए शहरवासी चौंक गए। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के करीब 10 महीने बाद जब शहर के अलग-अलग हिस्सों में एक साथ सायरन बजे तो लोगों में हलचल तेज हो गई। हालांकि, यह किसी खतरे का संकेत नहीं था, बल्कि प्रशासन द्वारा तैयार किए गए ‘हाईटेक डिजिटल सायरन सिस्टम’ का सफल परीक्षण था। इस परीक्षण के जरिए प्रशासन ने आपदा और आपात स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियों को परखा।

11 प्रमुख स्थानों पर एक साथ बजा सायरन शुक्रवार सुबह ठीक 11 बजे शहर के 11 प्रमुख और व्यस्ततम चौराहों पर लगे सायरन एक साथ सक्रिय हुए और करीब 5 मिनट तक लगातार बजते रहे। इन स्थानों का चयन इस तरह किया गया है कि सायरन की आवाज पूरे शहर में आसानी से पहुंच सके। नगर परिषद की इलेक्ट्रिक विंग की ओर से स्थापित इस सिस्टम के परीक्षण के दौरान बाजारों और सड़कों पर कुछ समय के लिए हलचल बढ़ गई। हालांकि, प्रशासन द्वारा पहले से दी गई सूचना के कारण लोगों ने जल्द ही स्थिति को समझ लिया और राहत की सांस ली।

मोबाइल ऐप और GSM तकनीक से लैस सिस्टम करीब 14 लाख 50 हजार रुपये की लागत से तैयार यह डिजिटल सायरन सिस्टम अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है। इसकी सबसे खास बात इसका रिमोट एक्सेस फीचर है, जिससे इसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है।

इस सिस्टम में हर सायरन के साथ GSM आधारित सिम कार्ड लगाया गया है, जिससे यह 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। किसी भी आपात स्थिति में कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी एक विशेष मोबाइल ऐप के जरिए केवल एक क्लिक में पूरे शहर के सायरन को एक साथ सक्रिय कर सकता है। यही नहीं, ऐप आधारित होने के कारण इसे किसी एक स्थान से संचालित करने की बाध्यता भी खत्म हो गई है, जिससे जिम्मेदार अधिकारी कहीं से भी तुरंत अलर्ट जारी कर सकते हैं।

आपदा के समय ‘जीरो रिस्पॉन्स टाइम’ का लक्ष्य नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा के अनुसार, जैसलमेर एक सीमावर्ती जिला होने के साथ-साथ पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। ऐसे में यहां आगजनी, प्राकृतिक आपदा, हवाई हमले की चेतावनी या अन्य किसी भी आपात स्थिति में कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है।

उन्होंने बताया कि यह डिजिटल सायरन सिस्टम आपातकालीन सूचना के प्रसार में लगने वाले समय को लगभग शून्य कर देगा। इससे न केवल प्रशासन की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी समय रहते सतर्क किया जा सकेगा।

सुरक्षा व्यवस्था में नया अध्याय ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के अनुभवों के बाद जिला प्रशासन लगातार अपनी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में यह हाईटेक डिजिटल सायरन सिस्टम एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस सफल परीक्षण के साथ ही जैसलमेर अब केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए भी पहचान बना रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की तकनीकी पहलें भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित संकट से निपटने में अहम भूमिका निभाएंगी।