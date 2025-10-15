Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaisalmer bus fire tragedy 21 dead yunus dies

जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हुई, 10 वर्षीय युनुस ने भी तोड़ा दम

संक्षेप: राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को हुए भीषण बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 वर्षीय युनुस ने बुधवार सुबह जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

Wed, 15 Oct 2025 08:04 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on
जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हुई, 10 वर्षीय युनुस ने भी तोड़ा दम

राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को हुए भीषण बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 वर्षीय युनुस ने बुधवार सुबह जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार बच्चे की हालत मंगलवार शाम से ही गंभीर बनी हुई थी। अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर जीवन और मौत से जूझ रहे हैं।

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। मृतकों की पहचान का काम जारी है। जोधपुर और जैसलमेर दोनों जगहों पर डीएनए सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों के अनुसार शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान केवल डीएनए टेस्ट के जरिए ही संभव है।

शवों की पहचान में देरी को लेकर कुछ परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। इस पर हॉस्पिटल अधीक्षक ने सफाई देते हुए कहा कि—“यह एक संवेदनशील और तकनीकी प्रक्रिया है। वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है ताकि कोई गलती न हो। अधिकतम 24 घंटे में सभी शवों की पहचान पूरी कर ली जाएगी।”

मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक एसी स्लीपर बस अचानक आग का गोला बन गई। चश्मदीदों के अनुसार बस में धुआं उठते ही कुछ यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो गए थे। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मौके पर ही 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक ने जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा। बुधवार सुबह युनुस की मौत के साथ मृतकों की संख्या 21 पहुंच गई है।

थैयाइत से गुजर रहे प्रत्यक्षदर्शी जितेंद्र स्वामी ने बताया कि जैसे ही उन्होंने सड़क किनारे बस में धुआं उठता देखा, वे मदद के लिए रुके। “हम पास पहुंचे तो देखा कि कई यात्री बुरी तरह जले हुए थे। कुछ के कपड़े पूरी तरह जल चुके थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अपनी गाड़ियों से हॉस्पिटल भेजा और महिलाओं को अपने कपड़ों से ढककर एंबुलेंस तक पहुंचाया।”

केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख, बोले—“जांच होगी”

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि “यह बेहद दुखद घटना है, इसकी जांच कराई जाएगी ताकि यह समझा जा सके कि आग लगने की असली वजह क्या थी।”

लापता हैं 7 लोग, परिजनों की बढ़ी चिंता

दुर्घटना के बाद अब भी जैसलमेर के अलग-अलग इलाकों के सात लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि ये सभी संभवतः उसी बस में सवार थे और हादसे का शिकार हुए हैं। लापता लोगों की पहचान इस प्रकार है—

1. राजेन्द्र सिंह चौहान (निवासी मैनपुरा)

2. दीपक हरिजन (गांधी कॉलोनी)

3. गोपीलाल (लाठी)

4. शाहरूख खां (जैसलमेर)

5. बरकत खां (बासनपीर)

6. हसीना (बम्बरों की ढाणी)

7. इरफान (बम्बरों की ढाणी)

10 वर्षीय युनुस, जो बम्बरों की ढाणी का रहने वाला था, हादसे में करीब 70 प्रतिशत झुलस गया था। जोधपुर के डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुधवार सुबह 11 बजे उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के साथ ही इस हादसे ने एक बार फिर सबको रुला दिया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।