जैसलमेर: बस में आग लगने से मचा कोहराम, यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर बचाई जान

संक्षेप: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर 3.30 बजे एक एसी स्लीपर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, जब हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर चलती बस में अचानक आग फैल गई।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर 3.30 बजे एक एसी स्लीपर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, जब हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर चलती बस में अचानक आग फैल गई। यात्रियों के अनुसार, देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और कई लोग बस से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए।

हादसे में 3 बच्चों, 4 महिलाओं सहित कुल 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन की सहायता से घायलों को तीन एंबुलेंस के जरिए जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। अधिकांश यात्रियों के शरीर के 70 प्रतिशत तक जलने की जानकारी मिली है।

नगर परिषद के असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्णपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि हादसे में 10-12 यात्रियों की जलने से मौत होने की आशंका है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग बस के भीतर तेजी से फैल गई और यात्रियों के लिए स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई।

पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव ने हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि अधिकांश यात्रियों के शरीर के बड़े हिस्से झुलस चुके हैं।

आग लगने के तुरंत बाद बस में सवार लोग डर के मारे सड़क पर कूद गए। कुछ यात्रियों को सड़क किनारे तड़पते देखा गया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत सहायता प्रदान की। घायल यात्रियों को गोद में उठाकर या कंधे का सहारा देकर अस्पताल पहुंचाया गया।

हादसे की सूचना मिलते ही आर्मी और जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। आग बुझाने के बाद सेना के अधिकारियों ने बस को अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया और फॉरेंसिक एवं डीएनए टीम को जांच के लिए बुलाया गया। इससे पहले कि आग पूरी तरह फैलती, बस में मौजूद कुछ यात्रियों ने स्वयं को सुरक्षित निकाल लिया।

जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने हादसे की गंभीरता को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि घायल यात्रियों के परिजन सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकें। जारी हेल्पलाइन नंबर हैं: 9414801400, 8003101400, 02992-252201 और 02992-255055।

हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी स्थिति की जानकारी दी गई है। स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा टीम लगातार घटनास्थल पर काम कर रहे हैं।