बस में जैसे ही आग लगी गेट लॉक हो गया,जैसलमेर के इस चश्मदीद ने बताया फिर कैसे तोड़ा गया गेट

संक्षेप: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। हादसे के दौरान बस का गेट लॉक हो गया

राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर 3:30 बजे जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। हादसे के दौरान बस का गेट लॉक हो गया, जिससे यात्री अंदर फंस गए। कई लोग खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे।

हादसे के समय मौके पर मौजूद जैसलमेर निवासी शराब ठेकेदार कस्तूर सिंह ने बताया कि जैसे ही आग लगी, बस में खलबली मच गई। “लोग आग का गोला बन चुकी बस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से कूदकर भागे, लेकिन कई यात्री अंदर ही फंसे रहे। हम पास जाकर कुछ नहीं कर पा रहे थे,” कस्तूर ने बताया।

कस्तूर सिंह ने आगे कहा कि घटना के बाद आर्मी को सूचना दी गई। “आर्मी JCB लेकर आई और बस का गेट तोड़ा गया। इसके बाद कुछ यात्रियों को बाहर निकाला जा सका। यह एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य था, बस में कई लोग जिंदा जल गए,” उन्होंने कहा।

हादसे में 57 यात्री सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों की मदद से 16 यात्री ही बचाए जा सके। इनमें 8 साल का बच्चा और 79 साल तक के बुजुर्ग शामिल थे। घायलों को तुरंत एंबुलेंस में डालकर जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर मरीजों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरादास माथुर हॉस्पिटल रेफर किया गया।

जानकारी के अनुसार, बस KK ट्रैवल्स की थी और इसे बस के रूट पर केवल 5 दिन पहले लगाया गया था। नॉर्मल बस को एसी में मॉडिफाई किया गया था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बस की फाइबर बॉडी और कांच की खिड़कियों के कारण आग तेजी से फैल गई। साथ ही, बस में फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद नहीं थे।

कस्तूर सिंह ने बताया कि पास में उनके शराब के ठेके के पास एक पानी का टैंकर भी था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज आग के चलते बचाव कठिन हो गया। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, लेकिन करीब 45 मिनट तक कोई मदद नहीं पहुंची।