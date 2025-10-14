Hindustan Hindi News
मैं जा रहा था,बस में भयंकर आग लगी थी,एक आदमी कह रहा था मुझे बचाओ ; प्रत्यक्षदर्शी ने बताया आग का आँखो देखा मंजर

संक्षेप: जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर का वो वक्त किसी डरावने सपने से कम नहीं था। थईयात गांव के पास जब अचानक बस में आग लगी, तो कुछ ही पलों में सबकुछ राख में तब्दील हो गया।

Tue, 14 Oct 2025 08:23 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर का वो वक्त किसी डरावने सपने से कम नहीं था। थईयात गांव के पास जब अचानक बस में आग लगी, तो कुछ ही पलों में सबकुछ राख में तब्दील हो गया। हवा में धुआं और चीखें थीं- मुझे बचाओ… मुझे बचाओ!”

लोग सड़क किनारे बेबस खड़े थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि पहले आग बुझाएं या किसी को बाहर निकालें।

थईयात गांव के रहने वाले अमीन खान उस वक्त अपनी बाइक पर किसी काम से जा रहे थे। उन्होंने बताया, “मैं वार म्यूजियम के पास पहुंचा ही था कि सामने सड़क पर बस धधक रही थी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास जाना मुश्किल था। एक आदमी नीचे गिरा पड़ा था, वह बुरी तरह झुलस चुका था और बार-बार चिल्ला रहा था - मुझे बचाओ!’ उस पल मैं कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई और उसे बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया।”

अमीन की आंखें उस वक्त के डर से अब भी भरी हैं। उन्होंने कहा, “लोग अंदर फंसे हुए थे, कुछ खिड़कियों से कूदे, कुछ बच नहीं पाए। बस के अंदर का नजारा देखकर दिल कांप गया।”

जैसलमेर से जोधपुर जा रही यह प्राइवेट एसी बस मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे थईयात गांव के पास अचानक आग की लपटों में घिर गई। आग का कारण फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग भड़की।

हादसे में तीन बच्चों और चार महिलाओं समेत 15 यात्री झुलस गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने जो भी मिल सका, उससे आग बुझाने की कोशिश की, पर बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया, “जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, तब तक बस की बॉडी लाल सुर्ख होकर जल चुकी थी। चार घंटे बाद भी उसमें गर्मी बनी हुई थी। अंदर अब सिर्फ लाशें हैं। हम फॉरेंसिक टीम की मदद से बॉडी निकालने का काम शुरू कर रहे हैं।”

घायलों को तुरंत जोधपुर रेफर किया गया। नेशनल हाईवे 125 पर पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि एंबुलेंस बिना रुके जा सके। 8 एंबुलेंसों में 16 घायल रवाना किए गए। रास्ते भर पुलिस जवानों ने ट्रैफिक रोककर रास्ता खाली कराया।

जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पहले से तैयारी कर ली गई थी। ट्रॉमा सेंटर को खाली कराया गया और मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया।

जवाहर हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया कि कुछ गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को मिलिट्री हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम चौबीसों घंटे इलाज में जुटी है।

राज्य सरकार ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खुद जैसलमेर रवाना हो रहे हैं। सीएम ने जिला प्रशासन से हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।

भले ही हादसा भयावह था, लेकिन उसके बीच इंसानियत की मिसालें भी दिखीं। कोई घायल को बाइक पर लेकर हॉस्पिटल भागा, तो कोई जलती बस की तरफ दौड़ा। अमीन खान जैसे लोगों ने साबित किया कि संकट के वक्त इंसानियत अब भी जिंदा है।

उनके शब्द अब भी गूंज रहे हैं बस में चिल्लाहट थी, आग थी, धुआं था… और मैं सिर्फ यही सोच रहा था किसी एक की जान तो बचा लूं।”

Jaisalmer

