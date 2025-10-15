जैसलमेर अग्निकांड: 20 यात्री राख में तब्दील,पहचान के लिए DNA सैंपलिंग शुरू

संक्षेप: राजस्थान के रेगिस्तान में मंगलवार की दोपहर मौत की लपटें ऐसी उठीं कि जिंदगी की हर पहचान जलकर राख हो गई। जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर दौड़ती एक एसी स्लीपर बस पलक झपकते ही चलती फिरती चिता बन गई।

राजस्थान के रेगिस्तान में मंगलवार की दोपहर मौत की लपटें ऐसी उठीं कि जिंदगी की हर पहचान जलकर राख हो गई। जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर दौड़ती एक एसी स्लीपर बस पलक झपकते ही चलती फिरती चिता बन गई। लपटें ऐसी थीं कि बस का मेटल पिघल गया और यात्रियों की पहचान तक मिट गई। अब जोधपुर के अस्पतालों में सिर्फ राख, हड्डियां और DNA की रिपोर्टें बाकी हैं—जिनसे अपनों की तलाश की उम्मीदें टिकी हैं।

20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत के बाद अब पहचान के लिए DNA सैंपलिंग शुरू हो गई है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल में मृतकों के अवशेषों से DNA लिए जा रहे हैं। हर परिवार से दो-दो सदस्यों के सैंपल लेकर मिलान की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने मंगलवार देर रात 19 शवों को जोधपुर भेजा। इन शवों के साथ एक छोटी सी पोटली भी थी—जिसमें सिर्फ जली हुई हड्डियां बची थीं। बताया गया कि एक शव पहले से ही जोधपुर में मौजूद था।

हादसे की जांच कई दिशाओं में चल रही है। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया गया, फिर एसी कम्प्रेशर के फटने की बात सामने आई। लेकिन स्थानीय लोग एक और बड़ा दावा कर रहे हैं—बस की डिग्गी पटाखों से भरी थी। जैसे ही आग लगी, अंदर से धमाकों की आवाजें आईं और कुछ ही सेकंड में पूरा वाहन आग का गोला बन गया।

मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया, “हमारे सामने पीछे से धमाका हुआ, संभवतः एसी का कम्प्रेशर फटा होगा। गैस और डीजल ने मिलकर आग को भयानक बना दिया। बस में एक ही दरवाजा था, जिससे कई यात्री बाहर नहीं निकल पाए। आगे की सीट वालों ने किसी तरह जान बचाई, बाकी सब अंदर फंस गए। कुछ तो इतने जल गए कि पहचान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गई।”

जोधपुर के अस्पतालों में मातम पसरा हुआ है। कोई भाई अपने भाई की राख पहचानने की कोशिश कर रहा है, तो कोई पिता उस हड्डी की पोटली को अपने बेटे का ‘अंतिम रूप’ मानकर रो रहा है। एक परिवार के पांच सदस्य इस हादसे में खत्म हो गए—सब एक साथ सफर पर निकले थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सफर जिंदगी का आखिरी होगा।

मरने वालों में एक पत्रकार राजेंद्र चौहान भी शामिल हैं। उनके सहकर्मी कहते हैं, “वो हमेशा दूसरों की खबर लिखते थे, आज खुद खबर बन गए।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा—“राजस्थान के जैसलमेर में हुई दुर्घटना से जान-माल की हानि से मन व्यथित है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना।”

उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को ₹2 लाख और घायलों को ₹50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

इस भीषण अग्निकांड में 15 यात्री झुलस गए, जिनमें कुछ 70 प्रतिशत तक जल चुके हैं। इनमें एक कपल भी शामिल है जो प्री-वेडिंग शूट करवाकर जोधपुर लौट रहा था। उनका सपना शादी से पहले कुछ यादें सहेजने का था, लेकिन अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मौतों की असली संख्या छिपा रही है। जूली ने कहा—“मैंने जैसलमेर कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन तक नहीं उठाया गया। सरकार लगातार लापरवाही को ढकने में जुटी है।”

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में टैंकर हादसे से लेकर SMS अस्पताल की व्यवस्थाओं तक, हर जगह सिस्टम की लापरवाही साफ दिख रही है। “सरकार जिम्मेदार तय करने के बजाय आंकड़े छिपाने और खुद को बचाने में लगी है,” उन्होंने कहा।

जैसलमेर का यह हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की आग में झुलसती मानवता की तस्वीर है। सवाल उठता है—क्या बसों में सुरक्षा जांच सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या पैसों की बचत के लिए यात्रियों की जान को दांव पर लगाया जा रहा है?

DNA सैंपलिंग के नतीजे शायद यह बता दें कि कौन किस घर से था, लेकिन यह सवाल बाकी रहेगा—