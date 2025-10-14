4 घंटे बाद भी बस की बॉडी गर्म है, हम शव नहीं निकाल पा रहे; जैसलमेर में भीषण आग के बाद ये बोले कलेक्टर

Hindustan Hindi News
Tue, 14 Oct 2025 09:21 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर का वक्त था। तपती धूप के बीच सड़क पर दौड़ती एक एसी स्लीपर बस कुछ ही मिनटों में जलते हुए ताबूत में बदल गई। बस में सवार लोग चीखते रहे, खिड़कियों से कूदते रहे, कोई मदद के लिए पुकारता रहा—लेकिन आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि सब कुछ राख में तब्दील हो गया। हादसे के चार घंटे बाद तक बस की बॉडी इतनी गर्म थी कि पुलिस और रेस्क्यू टीम शवों तक नहीं पहुंच पा रही थी।

जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा—“बस पूरी तरह से जल चुकी है, और चार घंटे बीत जाने के बाद भी उसकी बॉडी धधक रही है। हम शवों को निकाल नहीं पा रहे हैं, बस अब सिर्फ राख और जली हुई देहें बची हैं।”

मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे केके ट्रेवल्स की एसी स्लीपर बस जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रही थी। यात्रियों ने बताया कि चलते-चलते अचानक बस से धुआं निकलने लगा। कुछ ही पल में आग भड़क उठी और एसी यूनिट ने पूरे केबिन को आगोश में ले लिया। लोग खिड़कियों से कूदने लगे, चीख-पुकार मच गई। कई यात्रियों के शरीर पर कपड़े जल चुके थे, कुछ सड़क पर लोटते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे।

नगर परिषद के असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्णपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि बस देखते ही देखते राख का ढेर बन गई। उन्हें आशंका है कि 10 से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृतकों की संख्या 15 से ज्यादा हो सकती है।

हादसे में 16 लोग झुलस गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। सभी को पहले जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। प्रशासन ने तुरंत हाईवे-125 पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि एंबुलेंस बिना रुकावट के जोधपुर पहुंच सके। 8 एंबुलेंस लगातार सायरन बजाते हुए जोधपुर की ओर रवाना हुईं।

हादसे के बाद पुलिस ने स्वागत ट्रेवल्स के एजेंट लक्ष्मण को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पता चला कि बस में कई यात्रियों की टिकट मौके पर ही काटी गई थी। इससे यात्रियों की सटीक संख्या का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे, और आग लगने का सही कारण क्या था। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है।

हादसे के बाद से ही बस के मलबे से धुआं उठ रहा था। बचाव दल कई घंटे बाद भी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि शव बस की अंदरूनी सीटों में फंसे हुए हैं और धातु के ढांचे के अत्यधिक गर्म होने के कारण उन्हें निकालने में देरी हो रही है। जोधपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है ताकि डीएनए सैंपलिंग और पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हादसा कुछ ही मिनटों में घटा, लेकिन उसका खौफ अब भी इलाके में महसूस किया जा सकता है। जिस जगह बस खड़ी है, वहां की सड़कें अब भी काली पड़ी हैं, हवा में जले रबर और मांस की गंध है। एक चश्मदीद ने कहा, “हमने ऐसे मंज़र सिर्फ फिल्मों में देखे थे, लेकिन आज वो हकीकत बन गया।”

