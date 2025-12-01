Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaisalmer bus fire accident 29th death technical officer aiims jodhpur
जैसलमेर बस अग्निकांड में डेढ़ महीने बाद 29वीं मौत, गंभीर रूप से झुलसे टेक्निकल ऑफिसर ने जोधपुर एम्स में दम तोड़ा

जैसलमेर बस अग्निकांड में डेढ़ महीने बाद 29वीं मौत, गंभीर रूप से झुलसे टेक्निकल ऑफिसर ने जोधपुर एम्स में दम तोड़ा

संक्षेप:

जैसलमेर में हुए भीषण बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे को डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन घायलों की गंभीर स्थिति के चलते मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है।

Mon, 1 Dec 2025 06:18 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
जैसलमेर में हुए भीषण बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे को डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन घायलों की गंभीर स्थिति के चलते मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। 30 नवंबर को हादसे में गंभीर रूप से झुलसे एक और यात्री उबेदुला (50) ने जोधपुर एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस दर्दनाक बस हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया है।

उबेदुला, जो जैसलमेर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे, 14 अक्टूबर को हुए इस हादसे में बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें तुरंत गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया था। यहां पिछले डेढ़ महीने से वे मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहे थे। शुक्रवार को उनकी स्थिति एकदम बिगड़ गई और डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

उबेदुला मूल रूप से पोकरण के गोमट गांव के रहने वाले थे। उनके निधन के बाद परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे, जहां नम आंखों के साथ उनका सुपुर्द-ए-खाक किया गया। उनके परिवार में पांच बेटियां और पत्नी हैं। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों का कहना है कि वे रोज़ाना इसी बस से जैसलमेर से पोकरण के बीच आते-जाते थे।

14 अक्टूबर की दोपहर करीब 3:30 बजे जैसलमेर से जोधपुर जा रही केके ट्रैवल्स की एसी स्लीपर बस थईयात गांव के पास अचानक आग का गोला बन गई। बस में 57 यात्री सवार थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि बस के पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड में आग भड़क उठी। शॉर्ट सर्किट या एसी कंप्रेसर फटने को आग की वजह माना गया।

बस में सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन पाया गया। निकासी के लिए जहां दो दरवाजे जरूरी थे, वहीं बस में सिर्फ एक ही दरवाजा मौजूद था। इतना ही नहीं, खिड़कियों पर लेमिनेटेड ग्लास लगे थे, जिन्हें यात्री आपात स्थिति में तोड़ नहीं सके। बस को स्लीपर बनाने के लिए लगाए गए फाइबर बॉडी, लकड़ी और पर्दों ने आग को और तेजी से फैलाया। नतीजतन, कई यात्री अंदर ही फंस गए।

हादसे के तुरंत बाद करीब 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए जवाहिर हॉस्पिटल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी गंभीर घायलों को जोधपुर के विभिन्न अस्पतालों में रेफर किया गया। इन्हीं गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों में से एक उबेदुला भी थे।

फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट में साफ़ हुआ कि आग लगने का मुख्य कारण बस के एसी सिस्टम में हुआ शॉर्ट सर्किट था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि बस में आपातकालीन निकास (Emergency Exit) और फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं की भारी कमी थी। हादसे के बाद सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की थी। साथ ही बस मालिक और बॉडी बनाने वाले वर्कशॉप मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
