जैसलमेर में बस की भिड़ंत से पुलिस की गाड़ी पलटी, SHO सहित 4 पुलिसकर्मी घायल

जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे-11 पर पुलिस की गाड़ी और एक स्लीपर बस के बीच आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में मोहनगढ़ थाना प्रभारी (SHO) बाबूराम सहित तीन कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है।

हादसा शनिवार सुबह करीब 8.30 बजे पोकरण थाना क्षेत्र के चाचा गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार, मोहनगढ़ थाना पुलिस का जाब्ता हिंदू सम्मेलन की सुरक्षा ड्यूटी के लिए पोकरण आ रहा था। इसी दौरान घने कोहरे और बेहद कम विजिबिलिटी के चलते सामने से आ रही स्लीपर बस से पुलिस की गाड़ी की सीधी टक्कर हो गई।

कोहरे ने छीनी सड़क की विजिबिलिटी

शनिवार सुबह पोकरण सहित आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था। नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी लगभग शून्य के करीब बताई जा रही है। इसी कारण ड्राइवरों को सामने से आने वाले वाहनों का सही अंदाजा नहीं लग पाया। चाचा गांव के पास अचानक सामने आई स्लीपर बस से पुलिस की गाड़ी टकरा गई। टक्कर के बाद पुलिस की जीप असंतुलित होकर सड़क पर पलट गई।

पलटते ही मची चीख-पुकार

हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस की गाड़ी के पलटते ही उसमें सवार सभी पुलिसकर्मी अंदर फंस गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों और राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला। वहीं स्लीपर बस का आगे का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोट नहीं आई।

हिंदू सम्मेलन की सुरक्षा के लिए जा रहा था जाब्ता

जानकारी के अनुसार, शनिवार को पोकरण कस्बे में हिंदू संगठनों द्वारा एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को देखते हुए पोकरण कस्बे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी कड़ी में मोहनगढ़ थाने से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता पोकरण बुलाया गया था। थानाधिकारी बाबूराम अपनी टीम के साथ सुबह मोहनगढ़ से पोकरण के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया।

पोकरण अस्पताल से जोधपुर रेफर

हादसे में घायल हुए मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम और तीन कॉन्स्टेबलों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। चारों घायलों को सिर, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा

हादसे की सूचना मिलते ही पोकरण थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अस्पताल में भी पुलिस अधिकारियों की आवाजाही बनी रही। अधिकारियों ने घायलों के उपचार की जानकारी ली और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। वहीं दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे-11 पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सुचारु करवाया।

कोहरे में वाहन चालकों से सावधानी की अपील

इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से घने कोहरे में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर हाईवे पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने से बचने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।