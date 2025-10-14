Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaisalmer bus accident pm modi fund relief death

जैसलमेर हादसे में 20 यात्रियों की मौत से PM मोदी दुखी, मदद का भी किया ऐलान

संक्षेप: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुए भयंकर बस हादसे ने पूरे राज्य को शोक में डाल दिया। दुर्घटना के समय बस में सवार यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई, हादसे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है

Tue, 14 Oct 2025 11:40 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
share Share
Follow Us on
जैसलमेर हादसे में 20 यात्रियों की मौत से PM मोदी दुखी, मदद का भी किया ऐलान

राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुए भयंकर बस हादसे ने पूरे राज्य को शोक में डाल दिया। दुर्घटना के समय बस में सवार यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई, हादसे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने हादसे में 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह हादसा हाल के वर्षों में इस हाईवे पर हुई सबसे गंभीर दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के लिए तत्काल सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायज़ा लिया है घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद जोधपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि आग लगने के कारण कई यात्रियों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं।

राजस्थान सरकार ने भी राहत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित परिवारों की सहायता के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में घायलों का इलाज लगातार जारी है और राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को अतिरिक्त मदद देने का आश्वासन दिया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में आग इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोग भी देखते ही रह गए। यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों से कूदना पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने तत्काल क्षेत्र को सील कर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को सुरक्षित अस्पतालों तक पहुँचाया।

इस हादसे ने राज्य में सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं के प्रति गंभीर चेतावनी भी दी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रभावित परिवारों की मदद और राहत कार्यों के लिए लगातार सक्रिय हैं। इस त्रासदी ने जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर यात्रा करने वालों के लिए सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने की जरूरत को दोबारा उजागर किया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
PM Modi Narendra Modi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।