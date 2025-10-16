मां के फोन पर अब भी वही फोटो,जो मौत से कुछ मिनट पहले भेजी थी; जैसलमेर हादसे ने उजाड़े कई आंगन

संक्षेप: शाहरुख को फोटो खींचने का बहुत शौक था। हर जगह, हर सफर में मोबाइल कैमरा उसका सबसे करीबी साथी रहता था। 14 अक्टूबर की दोपहर भी जैसलमेर हादसे से पहले उसने मुस्कुराते हुए बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक फोटो खींची और फैमिली व्हाट्सऐप ग्रुप में भेज दी।

शाहरुख को फोटो खींचने का बहुत शौक था। हर जगह, हर सफर में मोबाइल कैमरा उसका सबसे करीबी साथी रहता था। 14 अक्टूबर की दोपहर भी जैसलमेर हादसे से पहले उसने मुस्कुराते हुए बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए एक फोटो खींची और फैमिली व्हाट्सऐप ग्रुप में भेज दी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर साबित होगी।

जैसलमेर के ढाबरा गांव के सत्तार खान जब अपने 18 साल के भांजे शाहरुख का नाम लेते हैं, तो आवाज़ कांप जाती है। आंखों से आंसू रुकते नहीं। कहते हैं—“उसे घूमने-फिरने और फोटो लेने का बहुत शौक था। बस में बैठकर उसने कहा था, ‘मामा देखो, कैसे जा रहा हूं।’ कौन जानता था… वहीं सफर उसकी आखिरी मंज़िल बन जाएगा।”

शाहरुख, अपनी चचेरी बहन को दवा दिलाने के लिए ढाबरा से जैसलमेर गया था। शाम को लौटते वक्त उसने स्लीपर बस पकड़ी। बस में बैठे कुछ मिनट ही हुए थे कि उसने ग्रुप में फोटो भेजी। 25 मिनट बाद फोन की घंटियां घबराहट में बज रही थीं, पर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था।

टीवी पर हादसे की ख़बर चली — “जैसलमेर में स्लीपर बस में लगी आग, कई सवारियों की मौत।” सत्तार खान का दिल धक से रह गया। फोन मिलाया, मेसेज किए, पर कोई जवाब नहीं। वो दौड़ पड़े घटनास्थल की ओर। राख में तब्दील बस के पास सिर्फ सन्नाटा था। बाद में पता चला — मृतकों को जोधपुर भेजा गया है। वहां अस्पताल की मॉर्च्युरी में घंटों इंतज़ार के बाद उन्हें बताया गया — “शव की पहचान के लिए DNA टेस्ट करना होगा।”

सत्तार कहते हैं, “उसके मोबाइल, बैग, या एक भी चीज़ का निशान नहीं मिला। बस उसका चेहरा… अब वो भी नहीं पहचान पाए।”

घर में मातम पसरा है। मां बिस्मिल्लाह बार-बार बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टरों को बेहोशी के इंजेक्शन देने पड़े। पिता कुछ नहीं बोल पाते, बस फोटो देखते रहते हैं। वो वही तस्वीर जो शाहरुख ने बस से भेजी थी — उसकी आखिरी निशानी।

20 साल का महिपाल सिंह, एयरफोर्स भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहा था। सेकंड ईयर का छात्र था, घर लौटने की जल्दी थी। बस में बैठकर उसने पिता को कॉल किया — “मैं बस में हूं, लेने मत आना।” और फिर… कुछ ही देर में बस धुएं से भर गई।

महिपाल की सीट बस के बीच में थी। वो मोबाइल देख रहा था कि अचानक जलन महसूस हुई, आंखों में धुआं। कंडक्टर पीछे बैठा टिकट बना रहा था, वही सबसे पहले उठा, बस रुकवाने की कोशिश की। दरवाज़ा जाम हो गया। उसने कांच तोड़ा और बाहर कूद गया। महिपाल भी उसके पीछे छलांग लगा दी। इसी ने उसकी जान बचा ली।

अब महिपाल जोधपुर अस्पताल में है — 35% झुलसा हुआ, बोल नहीं पा रहा। इशारों से बात करता है। चाचा विनोद कहते हैं, “उसने बताया, लोग मदद करने की जगह वीडियो बना रहे थे। अगर एम्बुलेंस समय पर आती, तो कई जानें बच जातीं।”

जैसलमेर के सलाम खां की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उनके भांजे बरकत खान, उसकी पत्नी बशीरा, और अयूब खान— तीनों उस बस में थे। तीनों की मौत हो गई। घर में अब सिर्फ बूढ़े मां-बाप और छोटे भाई-बहन बचे हैं। बरकत ही परिवार का सहारा था, खेती-मजदूरी से घर चलता था। सलाम कहते हैं, “तीनों सिर्फ बशीरा को दवा दिलाने गए थे… और लौटे नहीं।”

इस बस का किराया बाकी बसों से 10 रुपए कम था। लोग कहते हैं, “जहां दूसरी बस 40 रुपए लेती थी, ये 30 में पहुंचा देती थी।” लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही ‘सस्ती सवारी’ उनकी ज़िंदगी की सबसे महंगी सफर बन जाएगी।

कंडक्टर के रिश्तेदार फिरोज खान ने बताया, “आग लगने के बाद भी ड्राइवर नहीं रुका। आर्मी की गाड़ी ने जब ओवरटेक करके बताया कि बस में आग लगी है, तब तक वो करीब एक किलोमीटर दौड़ चुकी थी। हवा से आग और भड़क गई।”

जोधपुर अस्पताल की मॉर्च्युरी के बाहर सैकड़ों लोग अपने अपनों की खबर के इंतजार में हैं। किसी के हाथ में फोटो है, किसी के पास कपड़े का टुकड़ा। सबके चेहरों पर एक ही सवाल — “क्यों?”