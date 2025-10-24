Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaisalmer bus accident fsl report ac wiring short circuit rajasthan news
26 जिंदगियां लील गई एक चिंगारी, पढ़िए जैसलमेर बस हादसे की FSL रिपोर्ट में क्या आया

26 जिंदगियां लील गई एक चिंगारी, पढ़िए जैसलमेर बस हादसे की FSL रिपोर्ट में क्या आया

संक्षेप: थईयात गांव के पास 14 अक्टूबर को हुए भीषण बस हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया था। जैसलमेर से जोधपुर जा रही इस बस में अचानक आग लग गई थी, जिसने कुछ ही मिनटों में यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया।

Fri, 24 Oct 2025 07:42 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

थईयात गांव के पास 14 अक्टूबर को हुए भीषण बस हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया था। जैसलमेर से जोधपुर जा रही इस बस में अचानक आग लग गई थी, जिसने कुछ ही मिनटों में यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 9 घायलों का इलाज जोधपुर के अस्पताल में जारी है। अब इस दर्दनाक हादसे की FSL रिपोर्ट सामने आई है, जिसने इस त्रासदी की असली वजह पर से पर्दा उठा दिया है।

जोधपुर और जयपुर की फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) टीमों की संयुक्त जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बस के AC की वायरिंग में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जांच में पाया गया कि बस की छत पर लगे एयर कंडीशनर की वायरिंग सीधे इंजन से जुड़ी हुई थी। इंजन से निकली एक चिंगारी ने पूरी बस को चपेट में ले लिया, जिससे कुछ ही मिनटों में आग फैल गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ, तो सबसे पहले बस के अंदर घना धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई। यात्रियों का दम घुटने लगा, और कई लोग बेहोश हो गए। इसी दौरान जब कुछ यात्रियों ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, तो ऑक्सीजन अंदर घुसते ही आग अचानक भड़क उठी और पूरी बस लपटों में घिर गई।

शुरुआती अटकलें थीं कि हादसे में बस में रखे पटाखों या किसी विस्फोटक सामग्री से आग लगी हो सकती है। लेकिन FSL रिपोर्ट ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जांच में बस की डिग्गी में मिले पटाखे पानी से भीगे हुए पाए गए, और किसी भी तरह के विस्फोटक पदार्थ के अवशेष नहीं मिले।

FSL रिपोर्ट के अनुसार, बस के नीचे का हिस्सा, टायर और डीजल टैंक पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आग बस की छत की ओर से फैली थी, जहां AC सिस्टम और उसकी वायरिंग मौजूद थी। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि बस की डिज़ाइनिंग और मेंटेनेंस में भारी लापरवाही बरती गई थी।

हादसे के बाद जैसलमेर पुलिस ने बस मालिक, ड्राइवर और बॉडी मेकर—तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि बस में सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। AC फिटिंग को इंजन से सीधे जोड़ना नियमों के खिलाफ था और यही बड़ी चूक इस त्रासदी की वजह बनी।

जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने कहा FSL रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हादसा किसी विस्फोटक या पटाखों से नहीं, बल्कि बस में की गई तकनीकी लापरवाही से हुआ। AC की वायरिंग इंजन से जोड़ना न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि यह नियमों का उल्लंघन भी है। जांच में बस मालिक और मेकैनिक की गंभीर जिम्मेदारी तय की गई है।”

14 अक्टूबर की उस सुबह को याद कर स्थानीय लोग आज भी सिहर उठते हैं। थईयात गांव के पास जब बस में आग लगी, तब भीतर से मदद की चीखें सुनाई दे रही थीं। कई लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। हादसे में मारे गए अधिकतर यात्री जोधपुर और पाली जिले के थे।

सरकार ने हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी और अब FSL रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत तकनीकी जांच के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग से भी बस निर्माण मानकों की समीक्षा रिपोर्ट मांगी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Jaisalmer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।