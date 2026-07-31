जैसलमेर में ऊंट से टकराई सेना की गाड़ी; मेजर हमजा आरिफ की मौत
मेजर हमजा आरिफ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। परिवार के अनुसार, करीब एक महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। विवाह के बाद वे छुट्टी बिताकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे थे।
राजस्थान के जैसलमेर जिले में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के युवा अधिकारी मेजर हमजा आरिफ की मौत हो गई। हादसा सदर थाना क्षेत्र के थईयात के पास हुआ, जहां सेना की टाटा सफारी SUV अचानक सड़क पर आए ऊंट से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन चार से पांच बार पलटते हुए करीब 100 मीटर तक घिसटता चला गया। इस दुर्घटना में 26 वर्षीय मेजर हमजा आरिफ की जान चली गई, जबकि उनके साथ मौजूद दो लेफ्टिनेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, मिलिट्री पुलिस और सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।
ड्यूटी पूरी कर लौट रहे थे सेना के अधिकारी
पुलिस के अनुसार, मेजर हमजा आरिफ अपने दो साथी अधिकारियों के साथ सैन्य ड्यूटी पूरी कर आर्मी स्टेशन लौट रहे थे। देर रात करीब 12:30 बजे जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थईयात के पास अचानक सड़क पर एक ऊंट आ गया। चालक के पास वाहन संभालने का मौका नहीं मिला और तेज रफ्तार SUV सीधे ऊंट से टकरा गई। टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर कई बार पलटा और सड़क किनारे जाकर रुका। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और सेना को सूचना दी।
मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
सदर थाना के एएसआई जगदीश चारण ने बताया कि दुर्घटना के बाद तीनों अधिकारियों को तत्काल थईयात स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में घायल लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनव राठौड़ का सेना के अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों अधिकारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है।
एक महीने पहले हुई थी शादी, घर में पसरा मातम
मेजर हमजा आरिफ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। परिवार के अनुसार, करीब एक महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। विवाह के बाद वे छुट्टी बिताकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौटे थे। परिवार अभी नई जिंदगी की खुशियां मना ही रहा था कि अचानक आई इस दुखद खबर ने सब कुछ बदल दिया। जिस घर में कुछ सप्ताह पहले शादी की शहनाइयां गूंजी थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
ऊंट से टकराने के बाद बेकाबू हुई SUV
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे की वजह सड़क पर अचानक आया ऊंट बना। रेगिस्तानी इलाकों में रात के समय आवारा ऊंटों के सड़क पर आने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। पुलिस के मुताबिक, वाहन की रफ्तार अधिक होने के कारण चालक को वाहन नियंत्रित करने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। टक्कर के बाद SUV के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
पुलिस और मिलिट्री पुलिस कर रही जांच
घटना के बाद स्थानीय पुलिस और मिलिट्री पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि दुर्घटना के समय वाहन की गति कितनी थी और सड़क की परिस्थितियां कैसी थीं। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
युवा अधिकारी की मौत से शोक की लहर
मेजर हमजा आरिफ की असमय मौत से सेना के अधिकारियों और उनके परिचितों में शोक की लहर है। एक युवा अधिकारी, जिसने देश की सेवा को अपना जीवन समर्पित किया, उसका इस तरह सड़क हादसे में चले जाना सभी के लिए दुखद है। वहीं, नवविवाहिता पत्नी और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सेना की ओर से भी हादसे के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेजर हमजा आरिफ के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक निवास भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जहां पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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