जैसलमेर में सेना के ट्रक में लगी आग, बड़ा हादसा टला: होटल स्टाफ और दमकल ने मिलकर पाया काबू

जैसलमेर शहर के विजय स्तंभ के पास गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब सेना के ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में रखी जेसीबी का ऊपरी हिस्सा ओवरहेड बिजली तारों से टकरा गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। मौके पर मौजूद होटल स्टाफ और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था।

जानकारी के अनुसार, सेना के दो ट्रक जैसलमेर से बॉर्डर की ओर रवाना हुए थे। दोनों ट्रकों पर जेसीबी मशीनें लदी थीं। इनमें से एक ट्रक पर रखी जेसीबी का ऊपरी हिस्सा विजय स्तंभ के पास सड़क किनारे गुजरते समय बिजली के तारों से टकरा गया। टकराते ही जोरदार चिंगारी निकली और कुछ ही क्षणों में ट्रक के पिछले हिस्से में आग लग गई।

शुरुआती क्षणों में जवानों को इसका अहसास नहीं हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने जब लपटें उठती देखीं, तो उन्होंने फौरन सेना के जवानों को सूचना दी। जवान तुरंत ट्रक से नीचे उतर आए। इस बीच, होटल मेरियट का स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंच गया और अपनी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए।

होटल मेरियट के सिक्योरिटी इंचार्ज अब्दुल सत्तार ने बताया, “हम होटल के बाहर ही मौजूद थे, तभी अचानक आग की लपटें उठती नजर आईं। हमने बिना देरी किए होटल के फायर सेफ्टी उपकरण उठाए और मौके पर दौड़ पड़े। हमारी टीम ने तत्काल पानी और अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग बुझाने की कोशिश शुरू की। कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गईं और सभी के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया।”

सत्तार ने आगे कहा कि “अगर थोड़ी देर और लग जाती, तो आग तेजी से फैल सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था। पास में पर्यटकों और वाहनों की आवाजाही ज्यादा थी, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती थी।”

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। लगभग 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। समय रहते कार्रवाई होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, ट्रक और जेसीबी का कुछ हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।

विजय स्तंभ क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़ के चलते घटना के दौरान कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात को दूसरे मार्गों की ओर डायवर्ट कर स्थिति को नियंत्रित किया।

शहर कोतवाल प्रेमदान रतनू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण ओवरहेड बिजली तारों से संपर्क में आने से हुआ शॉर्ट सर्किट पाया गया है। उन्होंने कहा, “फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से काम किया, जिससे आग ज्यादा नहीं फैल पाई। सबसे राहत की बात यह रही कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ।”

कोतवाल ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है और सेना के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आग बुझाने के बाद ट्रक को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया, ताकि यातायात और आसपास की गतिविधियों पर असर न पड़े।