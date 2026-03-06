Hindustan Hindi News
जयपुर में नमाज पढ़ते वक्त गिरी दीवार, 15 लोग मलबे में दबे; 6 को SMS अस्पताल रेफर

Mar 06, 2026 04:21 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में नमाज के दौरान दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुई इस घटना में करीब 15 युवक मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में नमाज के दौरान दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुई इस घटना में करीब 15 युवक मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद सभी 15 युवकों को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। इनमें रुस्तम (40), ईशान (34), खुर्शीद (25), सुहैल (25), इमाम जफर (20) और इकबाल (18) शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शी पानीपेच निवासी कन्या (18) ने बताया कि वे मस्जिद में बैठे थे, तभी अचानक ऊपर से दीवार गिर गई। उस समय मस्जिद में काफी लोग नमाज पढ़ रहे थे। हादसे में उसे पीठ और कमर में चोट आई है।

कांवटिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. आर.एस. तंवर ने बताया कि हादसे के बाद 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से छह को गंभीर चोटें आने के कारण तुरंत एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। एक घायल के सिर में चोट लगी थी, जिसका टांके लगाकर इलाज किया गया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

खबर अपडेट की जा रही है।

