जयपुर में नमाज पढ़ते वक्त गिरी दीवार, 15 लोग मलबे में दबे; 6 को SMS अस्पताल रेफर
जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में नमाज के दौरान दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक हुई इस घटना में करीब 15 युवक मलबे के नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद सभी 15 युवकों को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। इनमें रुस्तम (40), ईशान (34), खुर्शीद (25), सुहैल (25), इमाम जफर (20) और इकबाल (18) शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शी पानीपेच निवासी कन्या (18) ने बताया कि वे मस्जिद में बैठे थे, तभी अचानक ऊपर से दीवार गिर गई। उस समय मस्जिद में काफी लोग नमाज पढ़ रहे थे। हादसे में उसे पीठ और कमर में चोट आई है।
कांवटिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. आर.एस. तंवर ने बताया कि हादसे के बाद 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से छह को गंभीर चोटें आने के कारण तुरंत एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। एक घायल के सिर में चोट लगी थी, जिसका टांके लगाकर इलाज किया गया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
खबर अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
