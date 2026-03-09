जयपुर से मथुरा जा रहे उद्योगपति की सड़क हादसे में मौत, अलवर में एक्सप्रेसवे पर टकराई BMW

राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में शकुन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई। वे 62 वर्ष के थे और कंपनी की कई ब्रांचों में डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे।

राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में शकुन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई। वे 62 वर्ष के थे और कंपनी की कई ब्रांचों में डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे। इस घटना से उनके परिवार, परिचितों और व्यापार जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि माहेश्वरी धार्मिक यात्रा पर निकले थे और मथुरा में गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया।

जयपुर से मथुरा के लिए निकले थे जानकारी के अनुसार वल्लभ माहेश्वरी शुक्रवार को जयपुर से अपनी बीएमडब्ल्यू कार में मथुरा के लिए रवाना हुए थे। वे गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। उनके साथ कार में ड्राइवर भी मौजूद था। यात्रा के दौरान जब उनकी कार अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंची, तभी अचानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 136.8 के पास कार अचानक बेकाबू हो गई।

बैरिकेड्स तोड़कर पुलिया से टकराई कार प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार में चल रही कार ने पहले सड़क पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ दिया और फिर डिवाइडर के बीच घुसते हुए पुलिया की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लग्जरी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी।

ड्राइवर को नहीं आई खरोंच इस हादसे की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कार चला रहा ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित बच गया। उसे एक भी गंभीर चोट नहीं आई। वहीं, वल्लभ माहेश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गए। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिससे उन्हें बाहर निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की।

पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हादसे की सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। घायल वल्लभ माहेश्वरी को तुरंत नजदीकी पिनान अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी मौके से हटवाया ताकि यातायात सुचारु किया जा सके।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया अलवर के निजी अस्पताल में जब वल्लभ माहेश्वरी को भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग और परिचित अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल परिसर में शोक का माहौल बन गया। बाद में उनके शव को एम्बुलेंस के जरिए जयपुर भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच रैणी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में कार की तेज रफ्तार या फिर किसी तकनीकी खराबी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

व्यापार जगत में शोक वल्लभ माहेश्वरी शकुन ग्रुप के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक माने जाते थे और लंबे समय से व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उनके निधन की खबर से व्यापार जगत में शोक की लहर है। कई व्यापारिक संगठनों और परिचितों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।