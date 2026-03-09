Hindustan Hindi News
जयपुर से मथुरा जा रहे उद्योगपति की सड़क हादसे में मौत, अलवर में एक्सप्रेसवे पर टकराई BMW

Mar 09, 2026 02:52 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में शकुन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई। वे 62 वर्ष के थे और कंपनी की कई ब्रांचों में डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे।

राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में शकुन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई। वे 62 वर्ष के थे और कंपनी की कई ब्रांचों में डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे। इस घटना से उनके परिवार, परिचितों और व्यापार जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि माहेश्वरी धार्मिक यात्रा पर निकले थे और मथुरा में गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया।

जयपुर से मथुरा के लिए निकले थे

जानकारी के अनुसार वल्लभ माहेश्वरी शुक्रवार को जयपुर से अपनी बीएमडब्ल्यू कार में मथुरा के लिए रवाना हुए थे। वे गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। उनके साथ कार में ड्राइवर भी मौजूद था। यात्रा के दौरान जब उनकी कार अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंची, तभी अचानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 136.8 के पास कार अचानक बेकाबू हो गई।

बैरिकेड्स तोड़कर पुलिया से टकराई कार

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार में चल रही कार ने पहले सड़क पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ दिया और फिर डिवाइडर के बीच घुसते हुए पुलिया की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लग्जरी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी।

ड्राइवर को नहीं आई खरोंच

इस हादसे की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कार चला रहा ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित बच गया। उसे एक भी गंभीर चोट नहीं आई। वहीं, वल्लभ माहेश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गए। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, जिससे उन्हें बाहर निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की।

पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची

हादसे की सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। घायल वल्लभ माहेश्वरी को तुरंत नजदीकी पिनान अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी मौके से हटवाया ताकि यातायात सुचारु किया जा सके।

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

अलवर के निजी अस्पताल में जब वल्लभ माहेश्वरी को भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोग और परिचित अस्पताल पहुंचने लगे। अस्पताल परिसर में शोक का माहौल बन गया। बाद में उनके शव को एम्बुलेंस के जरिए जयपुर भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

रैणी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में कार की तेज रफ्तार या फिर किसी तकनीकी खराबी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

व्यापार जगत में शोक

वल्लभ माहेश्वरी शकुन ग्रुप के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक माने जाते थे और लंबे समय से व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उनके निधन की खबर से व्यापार जगत में शोक की लहर है। कई व्यापारिक संगठनों और परिचितों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

यह हादसा एक बार फिर एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा के मुद्दे को सामने लेकर आया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।

Sachin Sharma

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

Rajasthan Road Accident

