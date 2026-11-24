जयपुर जिला परिषद की कुल 57 सीटों में से कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा के खाते में 12 सीटें आई हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के दो सदस्य भी चुनाव जीतकर आए हैं।

जयपुर में जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को जिला प्रमुख का चुनाव होगा। इस बार कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को क्रॉस वोटिंग और भीतरघात का डर सता रहा है। इसकी वजह 2021 में हुए जिला प्रमुख के चुनाव का नतीजा है। उस समय भी कांग्रेस के पास बहुमत था और प्रदेश में उसकी सरकार थी, लेकिन आखिरी वक्त में बाजी पलट गई थी। भाजपा के समर्थन से रमा देवी जिला प्रमुख बन गई थीं। ऐसे में कांग्रेस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।

जयपुर जिला परिषद की कुल 57 सीटों में से कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा के खाते में 12 सीटें आई हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के दो सदस्य भी चुनाव जीतकर आए हैं। संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। इसके बावजूद पार्टी को आशंका है कि कहीं अपने ही सदस्य ऐन वक्त पर खेल न बिगाड़ दें। पिछले चुनाव में बहुमत होने के बावजूद जिला प्रमुख की कुर्सी गंवाने का अनुभव कांग्रेस के लिए इस बार भी चिंता का विषय बना हुआ है।

भाजपा-RLP मिलकर भी बहुमत से दूर, कांग्रेस के 14 सदस्यों पर नजर जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। भाजपा के 12 और आरएलपी के दो सदस्यों को मिला दिया जाए तो यह संख्या 14 होती है। ऐसे में जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भाजपा को कांग्रेस के कम से कम 14 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी।

यही वजह है कि कांग्रेस अपने सदस्यों को लेकर सतर्क है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सभी 42 सदस्यों को एकजुट रखने की है। अगर कांग्रेस के सदस्य एकजुट रहते हैं तो जिला प्रमुख का चुनाव उसके पक्ष में जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन क्रॉस वोटिंग या भीतरघात की स्थिति में मुकाबले का गणित बदल सकता है।

2021 में बहुमत के बावजूद कांग्रेस हार गई थी चुनाव कांग्रेस के लिए इस बार सबसे बड़ी चिंता पिछला चुनाव है। साल 2021 में हुए जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस के पास बहुमत था। उस समय प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद पार्टी जिला प्रमुख की कुर्सी नहीं बचा पाई थी। आखिरी समय में भाजपा के समर्थन से रमा देवी जिला प्रमुख बन गई थीं।

पिछले चुनाव में हुए इस उलटफेर ने कांग्रेस को इस बार पहले से ही सतर्क कर दिया है। इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जबकि जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस का मजबूत बहुमत है। ऐसे में चुनाव के दौरान सदस्यों की एकजुटता ही सबसे अहम रहने वाली है।

सुबह 10 बजे से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया जिला प्रमुख के चुनाव के लिए बुधवार को जिला परिषद मुख्यालय में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संदेश नायक ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव को देखते हुए जिला परिषद मुख्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 से 11 बजे तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।